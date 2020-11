Zes meter hoge kerstboom in Voorburg mag toch blijven

Een grote opluchting voor buurtbewoners van de Von Geusaustraat in Voorburg: de zes meter hoge kerstboom mag blijven staan. De buren plaatsten de boom voor de gezelligheid, maar een boa wees hen erop dat de boom niet is toegestaan zonder vergunning. De boom moet namelijk aan een aantal veiligheidseisen voldoen. 'Maar als het op een veilige manier kan, geven wij natuurlijk de vergunning voor deze kerstboom', verzekerde burgemeester Klaas Tigelaar vrijdagochtend in West Wordt Wakker op Radio West.

'Het is natuurlijk prachtig als mensen het initiatief nemen om met elkaar vorm te geven aan de gezelligheid in de straat', stelde Tigelaar voorop. 'Maar het moet wel op een veilige manier. Als je zo'n grote boom neer zet, dan moet de boom goed gezekerd zijn', legt hij uit.

Zo moet de boom bijvoorbeeld met pennen aan de grond bevestigd worden. 'Dan moet je zeker weten dat je niet door een leiding slaat. Ook mag de boom niet te dicht op de bebouwing staan vanwege brandgevaar. Dat is de reden dat er een vergunning nodig is.' De burgemeester roept andere inwoners die zoiets willen doen dan ook op het te melden. 'Neem alsjeblieft even contact op met de gemeente, zodat we er samen naar kunnen kijken.'

'Veel mensen komen even kijken'

De buren waren de afgelopen dagen bang dat hun kerstplezier hen ontnomen zou worden, maar dat is dus niet het geval volgens de burgemeester. 'Als we het met elkaar kunnen regelen, wie ben ik dan om te zeggen: die gezelligheid mag niet in de straat?'

'Super, dit is helemaal geweldig', reageert buurtbewoonster Miranda. Zij is een van de initiatiefneemsters voor de komst van de metershoge kerstboom en reed met twee buren naar Duitsland om bij een verkoper zelf een boom te kappen. 'Deze boom zorgt voor saamhorigheid', vertelt ze opgelucht. 'Met die lampjes erin geeft het sfeer in de straat', zegt de andere initiatiefnemer, Jakko. 'Veel mensen komen even langs om te kijken.'

Extra sfeer juist in deze tijd belangrijk

De boom is daarnaast ook een wensboom. 'De burgemeester mag straks de eerste wens in de boom hangen', laat Miranda weten. 'Ook buurtbewoners mogen langskomen om hun wens in de kerstboom te hangen. Bovendien krijgt de kerstboom een eigen kanaal op Facebook en Instagram.'

'Het is de periode om met elkaar gezelligheid aan te brengen', besluit de burgemeester die thuis ook al wat sfeerverlichting heeft hangen. 'Die extra gezelligheid is zeker in deze tijd, waarin veel mensen thuis zijn, belangrijk.' Zijn oproep: 'Maak met elkaar, met de buren, van de omgeving en de straat een gezellige plek. Kerst is vooral het feest van licht en hoop en dat kunnen we met elkaar juist nu goed gebruiken.'