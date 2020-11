Vier jaar cel voor verkrachting Leidse studentes

Jasin A. moet vier jaar de cel in voor het aanranden en verkrachten van drie studentes eind vorig jaar in Leiden. Dat heeft de rechtbank vrijdag besloten. Ook moet de verdachte een schadevergoeding betalen. Daarnaast moet hij zich laten behandelen, mag hij niet in de Leidse binnenstad komen en heeft hij een contactverbod met de slachtoffers.

De zaken leidden in het najaar van 2019 tot veel onrust onder studenten in de stad. De misdrijven werden in oktober, november en december gepleegd. Het eerste slachtoffer werd aangerand, de andere twee werden verkracht. In alle gevallen ging het om studentes die 's nachts na een feestje alleen naar huis gingen.

Volgens gedragsdeskundigen is de verdachte licht verminderd toerekeningsvatbaar. 'Hij heeft slachtoffers uitgekozen die diep in de nacht alleen op straat liepen en zichtbaar onder invloed waren van alcohol, wat hen bijzonder kwetsbaar maakte', aldus de rechtbank. 'Hiermee heeft de verdachte grote onrust en gevoelens van angst in Leiden veroorzaakt, in het bijzonder onder jonge vrouwen, die zich door het nieuws over nachtelijke verkrachtingen en aanrandingen onveilig voelden.'

Met geweld gevingerd

De Leidenaar zou op 26 oktober in Leiden een meisje hebben betast en op 6 november en 4 december twee slachtoffers met geweld hebben gevingerd. A. ontkende dat en zei dat hij de meisjes wel heeft benaderd, een arm om ze heen heeft geslagen en heeft aangeraakt op hun billen, maar daar bleef het volgens hem bij.

A. gaf aan dat hij 's nachts vaker door de stad fietste op zoek naar contact met mannen en vrouwen. Uit informatie van zijn telefoon bleek dat hij nacht na nacht urenlang door de stad fietste.

DNA en camerabeelden

A. liep tegen de lamp dankzij camerabeelden. In twee gevallen werd DNA gevonden op het lichaam, de onderbroek en de broek van de slachtoffers, waarvan de kans groot is dat het van A. is. A. kon geen verklaring geven voor de sporen. 'Ik vind dat het niet mijn DNA is', zei hij. Op zijn telefoon zijn foto's gevonden waarop de blote borst van een van de slachtoffers te zien zou zijn.

Daarnaast zijn er honderden andere foto's gevonden op zijn telefoon, onder andere van vrouwenbillen. Gevraagd naar de herkomst van de foto's had A. geen antwoord. Ook werden gegevens gevonden van leden van de sportschool waar hij werkte. De politie onderzocht ook de betrokkenheid van A. bij twee andere incidenten, maar daarvoor werd geen bewijs gevonden.

Informatieavonden

De gemeente organiseerde naar aanleiding van de aanrandingen een aantal informatieavonden. Burgemeester Henri Lenferink sprak destijds tegen dat er sprake was van een serieverkrachter en zei dat het niet onveiliger was dan anders.

De studentenverenigingen in de stad riepen hun vrouwelijke leden op om 's avonds niet alleen over straat te gaan.