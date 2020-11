Kamerlid Joost Sneller (D66) voert campagne voor zichzelf: 'Zet mij hoger op de kieslijst'

Op Twitter krijgt Sneller van verschillende kanten bijval. D66'ers twitteren: 'D66-leden: vergeet Joost Sneller niet hoger op de kandidatenlijst te zetten' en 'Als je van de inhoud bent, dan stem je op Joost Sneller'. Sommige leden hebben een video gemaakt die ze op de sociale media verspreiden om partijgenoten over te halen om Sneller naar boven te plaatsen.

Sneller zelf belt, appt en twittert zich een slag in de rondte. 'Ik probeer zoveel mogelijk leden te bereiken met de vraag of ze mij hoger op de lijst willen zetten', zegt Sneller. Het kost hem veel tijd, maar het is voor de goede zaak.

Raadslid Den Haag

Joost Sneller (38) kwam in 2017 in de Tweede Kamer. Daarvoor was hij een paar jaar raadslid in de Haagse gemeenteraad, hij werkte in verschillende functies achter de schermen voor D66 op het Binnenhof en hij was directeur van het wetenschappelijk bureau van de partij.

'Ik denk dat ik als Kamerlid het verschil kan maken door mijn ervaring', zegt Sneller. 'Natuurlijk is 17 een mooie plaats en het is ook wat hoger dan tijdens de vorige verkiezingen. Maar het zou mooi zijn als ik in de top 15 kan komen zodat ik zekerder ben van een startbewijs voor de volgende periode.'

Concurrentie

Volgens Sneller is hij op plek 17 gekomen omdat hij veel concurrentie heeft van mensen met een zelfde achtergrond en woonplaats als hij. Er zijn gewoonweg teveel Joost Snellers bij D66. 'Ik zou zeggen: er zijn nooit genoeg Joost Snellers', lacht hij. 'Maar het klopt wel. Op 10 staat de staatssecretaris van Financiën en ik ben woordvoerder financiën, op 13 staat een goed Gronings raadslid dat zich inzet voor democratisering en ik ben woordvoerder democratie. Er is dus veel concurrentie van goede mensen bij D66.'

Het Kamerlid weet nog niet wat hij gaat doen als zijn interne campagne niet slaagt en hij onverhoopt niet gekozen wordt tijdens de verkiezingen op 17 maart 2021. 'Ik ben nu nog voor 100 procent bezig met plan A en dat is verkozen worden op 17 maart.'

Definitieve kieslijst

De D66-leden kunnen nog tot dinsdag 1 december stemmen op de kandidatenlijst. Een paar dagen later maakt de partij de definitieve kieslijst bekend.

