Kinderen in beweging door 'Haagse Shuffle': deze basisschool won de challenge

De Haagse Shuffle is bedacht door choreografe Lonneke van Leth en is bedoeld om kinderen van basisscholen te leren dat lekker bewegen leuk, en ook nog eens gezond is. De groepen 7 en 8 van De Kameleon deden onder leiding van meester Abdel gretig mee, en dat leverde ze de winst op. 'Er hebben 22 basisscholen uit Den Haag meegedaan aan de challenge', zegt Lonneke van Leth. De jury kreeg van alle scholen een filmpje en moest toen een keuze maken. 'Vandaag zijn we vijf scholen langs geweest met onze limousine en hebben nog eens goed gekeken naar de dansjes en De Kameleon kwam als winnaar uit de bus'.

De shuffle werd tijdens de Nationale Sportweek gepresenteerd door de GGD met als doel om overgewicht bij jongeren tegen te gaan. In sommige wijken is 1 op de 3 kinderen te zwaar en bewegen helpt bij het voorkomen van overgewicht. Daar komt bij dat de meeste kinderen graag dansen, is het idee achter de 'Haagse Shuffle'. Meester Abdel weet dat ook: 'Sowieso weten de kids dat bij mij iedere les op muziek wordt gegeven', glundert hij. Hij is hartstikke trots op zijn leerlingen. En kinderen zelf? Die vinden het helemaal geweldig. 'Ja lekker bewegen en lekker dansen, het is gewoon hartstikke leuk!'

500 euro

De prijs bestaat uit een beker en een geldbedrag van 500 euro. 'Ik heb tegen de kinderen gezegd: eerst maar eens zien te winnen en dan kijken we daarna wel waar het geld aan besteed gaat worden', zegt Abdel. 'Maar we zijn sowieso een gezonde school, dus het gaat zeker naar iets met sport of gezonde voeding.'

Lonneke van Leth is blij met het succes van haar dansje. Ze is druk bezig om de challenge ook volgend jaar weer te organiseren, maar daar is wel geld voor nodig. En over dat geld wordt nu gepraat. Als de wedstrijd volgend jaar weer doorgaat is De Kameleon ook weer van de partij. 'We zijn enorm competitief en zijn dol op druk op onze schouders, natuurlijk doen we dan weer mee!', zegt de trotse gymleraar Abdel.