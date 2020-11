Alphense middelbare school dicht na meerdere coronabesmettingen

Het Groene Hart Leerpark uit Alphen aan den Rijn sluit maandag noodgedwongen voor een week de deuren. Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen dagen zo opgelopen dat de school geen goed fysiek onderwijs meer kan geven. 'Het is het uiterste middel, maar dit is de enige manier waarop we goed onderwijs kunnen geven', legt directeur Wils van Leijden uit.

De school heeft de ouders van de leerlingen vrijdag geïnformeerd dat komende week van maandag tot en met vrijdag alleen online onderwijs wordt aangeboden. 'De besmettingen lopen zowel onder leerlingen als collega's momenteel op. Het gevolg van deze positieve testen is dat een aantal collega's geadviseerd is om preventief in quarantaine te gaan. Dit betekent dat nog meer lessen zullen uitvallen of onvervangbaar zijn', zo geeft de schooldirecteur aan. 'Goede lesroosters zonder veel tussenuren en lessen van de vakdocenten zijn helaas voor komende week niet meer te waarborgen.'

Van Leijden vertelt dat er op dit moment achttien docenten thuiszitten. 'Dit zijn zowel mensen die besmet zijn, als in quarantaine moeten, maar ook medewerkers die om een totaal andere reden niet kunnen werken. Want ook die houden we gewoon. Dit zijn er voor ons te veel om nog goed fysiek onderwijs te kunnen geven.'

Streamen

De school geeft aan dagelijks contact te hebben met de GGD Hollands Midden. Een woordvoerder kan niet ingaan op het aantal besmettingen binnen de school. 'Wij doen in principe geen uitspraken over individuele gevallen', legt de woordvoerder uit. 'Wij wijken hier alleen van af als dit nodig is voor het bron- en contactonderzoek, zoals we dat eerder met cafés in Hillegom en Katwijk hebben gedaan.'

De school heeft de afgelopen maanden veel ervaring opgedaan met digitaal onderwijs, en volgens de directeur is de sluiting van de school onontkoombaar. 'Het is een uiterst middel, maar we kunnen niet anders. Normaal laten we een docent die thuiszit zijn les streamen in de klas. Maar dat kan alleen als er een onderwijsassistent of vervanger in het klaslokaal aanwezig is. We hebben nu gezien dat dit niet meer lukt. Dan is de enige oplossing nog dat iedereen thuisblijft. Dan kunnen de docenten vanuit huis hun lessen geven en kan het onderwijs op een zo goed mogelijke manier doorgaan.'

Niet wereldschokkend

Volgens Van Leijden is er ondanks het oplopende aantal besmettingen niet veel onrust onder ouders en docenten. 'Net als de hele maatschappij zijn de reacties heel divers. Natuurlijk zijn er mensen die zich zorgen maken, maar het aantal besmettingen is in deze tijd niet wereldschokkend. Alleen is het onderwijs voor ons niet meer goed te organiseren.'