Ruzie met schoonfamilie na vechtscheiding: 'Ik schiet ze vandaag of morgen echt dood'

'Door passieve agressie probeerden de ouders van mijn ex me op de kast te krijgen. En dat is dus gelukt.' Dat zegt Frank, een grote kale kerel die zijn jas aanhoudt als hij tegenover de politierechter zit. Drie keer ging hij volgens justitie over de schreef. En dan moet je denken aan het beledigen en bedreigen van zijn ex-schoonouders.

'U moet weten: dit zijn de gevolgen van een vreselijke echtscheiding die al jaren duurt.' En dat klopt, de eerste bedreiging gebeurt in 2017. Frank zit op zijn balkon wanneer zijn ex-schoonfamilie op de scooter voorbijkomt. 'Ze daagden mij weer uit.' Er ontstond een woordenwisseling en uiteindelijk gooide Frank een kopje naar beneden.

'Wie denkt u wel dat u bent, dat u het recht heeft om mensen op zo'n manier weg te jagen?', reageert de officier van justitie. Frank: 'Dat was stom. Het was echt niet de bedoeling om raak te gooien (dat gebeurde trouwens ook niet). Het was meer van: rot nou toch eens op.'

Dronken tieren in onderbroek

Van de actie is een kort filmpje. De zittingszaal vult zich met gescheld tussen volwassen. Maar daar doorheen hoor je ook een kinderstem: 'Ik wil dat jullie stoppen. Ik wil dat jullie alle twee stoppen.' De officier van justitie: 'Dat is toch het meest schrijnend dat de wijsheid van de kinderen moet komen.'

Een jaar later heeft Frank zijn ex-schoonmoeder aan de telefoon. 'Ik zei dat ze zich eens als een normale oma moest gedragen en ineens staat de politie op de stoep.' Die kwamen even poolshoogte nemen en troffen een dronken Frank al tierend en tollend in zijn onderbroek aan. 'Er was iets in me geknapt. Ik had namelijk net gehoord dat mijn eigen moeder ernstig ziek was. En zo dronken was ik nou ook weer niet.'

'Ik wilde dat hij zou stoppen met uitdagen'

Hij geeft wel toe dat hij er in zijn razernij vreselijke dingen heeft uitgekraamd. 'Ik ben het helemaal zat, ik maak ze af. Ik schiet ze vandaag of morgen echt dood. Ik geef ze een kogel.' De rechter reageert: 'Uw ex-schoonmoeder is hierna echt doodsbang.' De verdachte gniffelt een beetje. De rechter verbolgen: 'Zit u nu te lachen?!' 'Ja sorry, maar bang voor mij. Daar zit totaal geen angst hoor. Ze komen altijd naar mij toe. Ik ga nooit naar hen', zegt Frank.

Wat Frank wel heeft gedaan is een foto van zijn ex-schoonvader plaatsten op zijn Facebookpagina. Bij de foto staat onder meer: 'Dan ben je gewoon ziek. Oftewel rijp voor de psychiatrie.' Het hoofd van de man is niet te zien. En dat deed Frank naar eigen zeggen bewust. 'Het was de bedoeling dat alleen hij zichzelf zou herkennen. Ik wilde dat hij zou stoppen met het steeds uitdagend voorbij mijn huis rijden op z'n scootertje.'

300 euro boete

Maar veel andere mensen hebben hem ook herkend. En dus gaat het hier volgens de officier om een openbare belediging. Wel de laatste, wat Frank betreft. Inmiddels is hij namelijk in therapie geweest. 'Ik weet nu dat je met moddergooien niet verder komt.'

En die positieve geluiden neemt de officier van justitie mee in zijn eis. 'Er is hoop voor de toekomst.' En dus eist hij een geldboete waarvan het grootste deel voorwaardelijk is. Frank moet wat hem betreft 300 euro betalen, gaat hij nog een keer de mist in dan moet hij nog eens 500 euro betalen.

'Ook de ander heeft hier schuld'

De rechter kan zich daar ook helemaal in vinden. 'Ik zie helaas best vaak van dit soort zaken, een vechtscheiding. En meestal zie je dan dat de een meer schuld heeft dan de ander. Dat is hier niet het geval. Ook de ander heeft hier schuld.'

Maar wie denkt dat Frank blij is met deze relatief milde veroordeling, heeft het mis. 'Alstublieft, mijn zonen hebben genoeg geleden. Nu hebben ze (zijn ex-schoonouders red.) weer iets om mij mee uit te lokken. Laat mij alstublieft het hele bedrag betalen. Dan is het klaar. Afgesloten.'

Zenuwachtig

De rechter: 'Dat gaat niet meer. Ik heb nu mijn vonnis gewezen.' Frank: 'Dan ga ik met mijn advocaat overleggen of ik in hoger beroep moet gaan, want hier word ik zenuwachtig van.'

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

Dit is een artikel in de reeks: 'Bij de politierechter'. Meer verhalen lezen?