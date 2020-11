Code Oranje gaat meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen in Wassenaar

Code Oranje gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Wassenaar. Advocaat Sébas Diekstra wil niet alleen voor die partij in de Tweede Kamer komen, hij gaat ook meehelpen een afdeling van de partij op te zetten in het villadorp. En hij wordt lijsttrekker. 'Wassenaar is een geweldige plek waarvoor ik mij met veel liefde, passie en energie wil gaan inzetten', aldus Diekstra.

Code Oranje is een relatief nieuwe partij, die zichzelf omschrijft als 'politieke vernieuwingsbeweging'. Recent werd bekend dat Richard de Mos lijsttrekker wordt bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. De partij hoopt dan in ieder geval een paar zetels in de wacht te slepen. Advocaat Peter Plasman staat op de landelijke lijst op plek twee, Sébas Diekstra, op plek acht.

Maar Diekstra wil dus nu ook in Wassenaar de politiek in. Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Dan is hij lijsttrekker in zijn woonplaats. 'De Mos heeft gevraagd of ik in 2022 de kar wil trekken namens Code Oranje en dat doe ik graag en met volle overtuiging,' stelt hij.

Weloverwogen keuze

In een toelichting op zijn ambities zegt Diekstra dat als hij in de Kamer komt, hij zijn werk als advocaat vrijwel helemaal neerlegt. 'Het is een weloverwogen keuze en dan moet ik principiële beslissingen nemen. Dan moet ik lopende zaken afwikkelen en mijn praktijk tot het minimum beperken.' Het raadslidmaatschap in Wassenaar en de advocatuur is wel te combineren, denkt hij.

Diekstra ziet er naar uit om Code Oranje in Wassenaar te gaan opbouwen, vanuit het niets. Een startpunt is wat hem betreft wel dat uit onderzoek in opdracht van De Mos bleek dat er draagvlak is. Uit een steekproef in de randgemeenten van Den Haag werd duidelijk dat een derde van de ondervraagden deelname van Groep de Mos een verrijking van de gemeenteraadsverkiezingen zou vinden. Een op de vijf kiezers zou op de beweging van Richard de Mos stemmen.

Zichtbaarheid

De aanstaand-lijsttrekker zegt zelf het vergroten van de zichtbaarheid van de politiek als belangrijke opdracht te zien. 'Mensen willen betrokken worden bij de politiek. Maar de oude partijen zijn daar niet te vaardig in. Wij willen mensen met concrete problemen helpen, dat vertalen in beleid.'

Het is pijnlijk om te zien hoe incapabel het huidige systeem is om dingen op te lossen - Sébas Diekstra

Het is naar eigen zeggen een 'principiële keuze' voor Diekstra om in de politiek te gaan. 'Ik ben als sociaal advocaat zo vaak tegen zaken aangelopen die aantoonden dat de urgentie bij bestuurders om iets te veranderen ontbreekt. Het is pijnlijk om te zien hoe incapabel het huidige systeem - en de mensen daarin – is om dingen op te lossen. Echt tergend. Ik kan het niet langer aanzien dat zoveel mensen niet de bescherming en hulp krijgen van de overheid die zij mogen verwachten.'

Zuiver

Wassenaar stond de afgelopen jaren niet bekend als de gemeente met het meest stabiele bestuur. Diekstra: 'Als je zelf zuiver bent, heb je niets te vrezen. Het belangrijkste is dat je transparant bent. Neem dat traditionele gedoe rond de coalitievorming. Daarbij zie ik het gebrek aan communicatie als het meest pijnlijk. Ik wil in die periode mensen erbij blijven betrekken, open en helder zijn. Dat zal misschien pijnlijk worden voor veel van de huidige politici, maar ik wil dingen écht anders doen.'

De komende tijd wacht Diekstra nog een flinke klus. Hij moet geschikte mensen zien te vinden en een programma schrijven. Maar dat gaat lukken, denkt hij. 'Ik ken het dorp en de mensen behoorlijk goed en ik heb al wat kandidaten op het oog. En dat programma schrijft zichzelf door met mensen hier te praten. Ik heb er alle vertrouwen in dat we hier een serieuze partij worden.'