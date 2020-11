Minder mensen willen coronavaccin: 'Maar veel te vroeg om ons zorgen te maken'

De bereidheid van mensen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus neemt in Nederland af. Dat blijkt uit een onderzoek van de overheid. Toch maakt de GGD Hollands Midden zich geen zorgen. 'Het is begrijpelijk dat mensen eerst goed willen nadenken voor ze een beslissing nemen', zo laat een woordvoerder weten.

Volgens de onderzoekers van I&O Research zei in juni nog bijna driekwart van de ondervraagden zich zeker of waarschijnlijk te laten vaccineren. In september was dit 65 procent en nu is dit 60 procent, zo schrijven de onderzoekers.

Mensen die zich niet willen laten vaccineren worden (vooralsnog) vooral weerhouden door angst en wantrouwen. Maar liefst twee derde zegt: dit vaccin is er te snel, ik vertrouw het niet, bijna de helft is bang voor bijwerkingen en vier op de tien twijfelen of het vaccin voldoende werkt, zo staat in het onderzoek.

Verslaggever Pim Markering ging in Den Haag de straat op om te vragen of mensen het vaccin willen:

Begrijpelijk

Bij de GGD Hollands Midden maken ze zich nog niet druk om deze cijfers. 'Als ik kijk naar mensen die aangeven waarschijnlijk niet of zeker niet een vaccin te nemen kom ik tot 23 procent. Maar het is begrijpelijk dat mensen eerst willen afwachten wat het vaccin precies inhoudt, hoe goed het werkt en wat eventuele bijwerkingen zijn.'

Volgens de GGD moet de communicatie rond het vaccin ook nog op gang komen. 'Pas als duidelijk is welk vaccin gebruikt gaat worden, kunnen we landelijk starten met een goede uitleg van het vaccin en wat eventuele bijwerkingen zijn. Pas daarna kunnen we echt iets zinnigs zeggen wat we vinden van de vaccinatiebereidheid.'

Klakkeloos

Volgens Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden, zegt het onderzoek over de vaccinatiebereidheid niet zoveel. 'Waarom zou je verwachten dat iedereen klakkeloos het vaccin zou nemen? We gaan heel erg uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen, en dat betekent dat je goed moet uitleggen wat het vaccin is en voor wie het is bedoeld.'

'Wat het onderzoek ook laat zien is hoeveel werk er nog aan de winkel is. Er wordt nog heel veel onderzoek gedaan, en dan komt er ook meer vertrouwen. Daarom is het nu nog veel te vroeg om je zorgen te maken om de vaccinatiebereidheid.'

