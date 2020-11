Geen rigoureuze ingrepen, wel andere aanvoerder voor nieuwe ADO-trainer Brood

'Mijn aanvoerder is geblesseerd', reageert Brood desgevraagd. 'Ik snap de vraag, want de vorige keer was het Shaquille Pinas. We hebben het er intern over gehad. Zondag komt het tot uiting', vervolgt de nieuwe trainer die verbaasd reageert op de vraag of Kramer het nog is. 'Was die aanvoerder? Nee, nee, Michiel Kramer, nee, nee…'

De nieuwe aanvoerder van Brood is dus Peet Bijen, maar de verwachting is dat de verdediger er tot de winterstop met een blessure uit is. De kans is groot dat doelman Luuk Koopmans tot die tijd de band draagt. 'Ik heb met de trainer een gesprek gehad over dat onderwerp. Daarin heb ik gezegd dat Peet Bijen voor mij de aanvoerder is, maar die is er een tijd uit. De trainer zoekt nu een aanvoerder die altijd speelt. De kans is er dus wel. Het is een eer om aanvoerder te zijn. Als ik het word, draag ik het met trots.'

'433 schijnt erg te leven hier'

Terug naar de wedstrijd. Een belangrijke, want Sparta staat slechts twee punten boven ADO Den Haag. 'Het is voor mij nieuw dat je vanwege Covid-19 met een grote groep traint en dat er soms ook wel eens spelers niet zijn. Ook blessures spelen mee. Ik ga op voorhand niet zeggen met wie ik ga spelen', reageert Brood.

Ook de speelwijze – en het mogelijk terugkeren naar een 433-formatie – liet Brood niet los. 'Dat schijnt erg te leven. Dat zal je zondag zien, de lijntjes naar Sparta Rotterdam zijn erg dun hier, heb ik begrepen. Om nu al aan te geven in welke organisatievorm ik ga spelen, dat zou wel heel makkelijk zijn, maar ik heb wel een idee over een iets andere speelwijze.'

Duidelijkheid

Sinds de aanstelling van Brood in Den Haag hamert de trainer op duidelijkheid richting de spelersgroep, iets dat de selectie nodig heeft, vindt Koopmans. 'Ik denk niet dat we iedere week weer van formatie moeten wisselen. Ik denk dat duidelijkheid belangrijk is. Dat iedereen weet, als hij een bepaalde positie binnen het veld komt, wat hij moet doen.'

Vermoedelijke opstelling

Brood kan tegen Sparta Rotterdam niet beschikken over Zuiverloon, Kishna en Bijen. De verwachting is dat de nieuwe trainer kiest voor een laatste linie waarin Kemper start als linksback. Faye neemt daardoor plaats op de reservebank.

De wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en ADO Den Haag is zondagmiddag vanaf 14.25 uur live te volgen op 89.3 FM Radio West.