Haags ziekenhuispersoneel verrast met chocoladeletters

'Aan het begin van de coronacrisis was iedereen aan het applaudisseren en was iedereen vol lof over de zorg, nu zie je dat mensen in de zorg middelvingers krijgen en dat er bewaking bij de ingang van het ziekenhuis moet staan', zegt Jeanette de Flines, die spreekt namens de Haagse huisartsen.

Onlangs verscheen er in de Volkskrant een artikel over deze wijziging in aanzien voor het zorgpersoneel. Het was voor de artsen de aanleiding om deze actie op te zetten. 'Dit artikel greep ons als huisartsen zo aan dat we meteen een appgroep zijn gestart. We hebben geld ingezameld om chocoladeletters te kopen voor het personeel van de SEH', zegt De Flines.

Chocoladeletters voor ingang SEH Westeneinde | Foto: Omroep West

Personeel verrast

Bij de ingang van de SEH bij HMC Westeinde stonden vrijdagmiddag enkele artsen die werden verrast door de huisartsen. 'Oh, wow, super lief. We doen gewoon ons werk. Deze letter ga ik zeker opeten zo straks na mijn werk, het is hartstikke druk binnen', reageert Karen Pelka, arts op de SEH. In haar haast laat ze de letter bijna uit haar handen vallen. 'Sorry, erg druk!' zegt ze lachend en gaat meteen weer aan het werk.