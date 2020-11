Politie en boerenprotesten is een schaakspel: 'Met de ene maatregel een andere consequentie'

De politie heeft met allerlei factoren te maken. Maar al met al staat de veiligheid voor iedereen voorop. 'In elke situatie proberen we te kijken: wat is het beste om te doen', vertelt Dick Goijert van de Haagse politie. 'We houden ons altijd bezig met de-escalatie. We willen niet dat de boeren richting de binnenstad gaan. Dat is niet wenselijk en ook niet veilig. Dus dat proberen we zo goed als mogelijk te begeleiden. En dat is een schaakspel: met de ene maatregel heb je weer een andere consequentie.'

Neem het voorbeeld van de A12 bij Nootdorp, op 16 oktober vorig jaar. Twee legervoertuigen blokkeerden daar de weg om te voorkomen dat de tractoren niet over de Utrechtsebaan de stad in konden rijden. De blokkade hield niet lang stand. Niet veel later werden de legervoertuigen aan de kant geparkeerd en werd de boeren geen strobreed meer in de weg gelegd. Althans, zo leek het voor de buitenwereld.

'Er was toen gewoon sprake van een onveilige situatie van mensen van onder meer Rijkswaterstaat', legt Goijert uit. 'Wij wilden de boeren met hun tractoren toen via de afrit richting de parkeerplaats van het ADO-stadion leiden, maar aan de andere kant reden ze de snelweg weer op. Dus dat had geen zin. Op zo'n moment bekijken we dan welke maatregel mogelijk is, uiteraard is de veiligheid van iedereen daarin belangrijk.’

Ook afgelopen dinsdag probeerden boeren een politiebarricade te omzeilen. Een aantal van hen wist ook het Malieveld te bereiken. 'Op dat moment maken wij een afweging welke maatregel het beste is en dan houden we ook rekening met de gevolgen. Als dat leidt tot onrust en wellicht ongeregeldheden, dan kiezen we toch voor een andere aanpak. Dat wij soms niet zichtbaar optreden, betekent niet dat wij hen niet wijzen op mogelijke consequenties.'

Er is dinsdag voortdurend contact geweest tussen politie, gemeente en organisatie. Goijert: 'Onze collega's hebben de organisatie aangesproken op het feit dat de anderhalve meter niet werd nageleefd en dat enkele boeren toch met hun tractoren rond het Malieveld hadden geparkeerd. Onderdeel van de gemaakte afspraken is dat de organisatie van de demonstratie als eerste aan zet is, als hun achterban zich niet aan de gemaakte afspraken houdt.' Dat heeft Farmers Defence Force (FDF) ook gedaan.

Volgens de politie is de meest recente demonstratie met twee aanhoudingen 'vrij rustig' verlopen. 'Als demonstranten hun geluid hebben kunnen laten horen en dat is ordelijk en goed verlopen, dan denk ik dat je kan terugkijken op een goede demonstratie. Dat is in ieder geval wel de doelstelling. In het uiterste geval treden wij op. Volgens mij heeft het verkeer weinig tot geen hinder gehad, dus we zijn er redelijk goed in geslaagd dat de boeren niet massaal het Malieveld op zijn gereden.'

