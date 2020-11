Meer Park en Bike in Den Haag tegen dichtslibben wegen

De gemeente Den Haag gaat onderzoeken of er ruimte is voor meer Park en Bike-plekken in Den Haag. Dat zijn plekken waar automobilisten over kunnen stappen op de fiets. Het is een idee van D66. 'Er is genoeg ruimte voor alle mensen, maar niet als ze allemaal in de auto komen', aldus raadslid Marieke van Doorn.

D66 noemt het voorbeeld van overvolle wegen richting Scheveningen in de zomer. 'In een stad met een relatief hoog autobezit is het al lastig genoeg om alle Haagse auto's een plekje te geven', aldus Van Doorn. Om de verkeersbalans in de stad te verbeteren wil ze meer Park en Bike. Hierbij parkeren bezoekers hun auto aan de rand van de stad om verder te reizen met een stadsfiets. 'Zo maak je de straat rustig, de lucht schoon en de files kort', zegt Van Doorn.

Park en Bike is niet nieuw, maar volgens D66 was er afgelopen zomer slechts één in gebruik in Den Haag. 'Als we hier slim en systematisch op inzetten kunnen we voorkomen dat op drukke dagen de wegen dichtslibben.' De motie van Van Doorn werd unaniem door de raad aangenomen. 'Dit is goed nieuws! Den Haag is een prachtige stad, maar in de file staan maakt onze stad niet mooier.'

Meer fietsers

D66 in Den Haag zet zich al langer in voor meer fietsers en minder auto's in de stad. De fiets moet in 2040 hét vervoermiddel in Den Haag zijn, zei het stadsbestuur eerder. Het college wil de auto in de stad terugdringen en meer ruimte geven aan de fiets. Zo moet de bereikbaarheid van Den Haag op peil blijven. Dat staat in het fietsplan dat wethouder Robert van Asten in 2019 presenteerde.

LEES OOK: Verkeersregelaars lastiggevallen door verhitte automobilisten op warme zomerdag in Den Haag