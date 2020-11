Coronavirus: 'Meer vrijheid rond feestdagen lastig met deze cijfers'

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

'Meer vrijheid rond feestdagen lastig met deze cijfers'

Minister-president Mark Rutte waarschuwt dat meer bewegingsvrijheid rond de feestdagen er niet in zit, als het aantal coronabesmettingen blijft oplopen. 'Met deze cijfers wordt dat lastig', zegt de premier tijdens een digitale bijeenkomst van de VVD.

Het aantal nieuwe coronagevallen liep zaterdag opnieuw op. 'Dat is niet hoe je het wilt hebben', zegt Rutte, die er evenwel nog geen conclusies aan wil verbinden. 'Het is nog niet vast te stellen hoe erg het precies is. Dat gaan we komende dagen precies in de gaten houden.' De premier doet wel opnieuw een dringende oproep aan iedereen om zich aan alle voorschriften te houden. 'Dan kan er misschien weer iets in december en misschien iets met een plusje met kerst en oud en nieuw.'

Aantal coronagevallen weer gestegen

Het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland is weer gestegen. Tussen vrijdag- en zaterdagochtend zijn 6093 positieve tests geregistreerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat meldde vrijdag 5974 gevallen, maar dat waren er na correctie uiteindelijk 5967. Donderdag waren het er 5729.

Het aantal sterfgevallen steeg met 48. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Vrijdag werden er 51 coronadoden gemeld, donderdag 75.

185 opnames op verpleegafdelingen, 45 erbij op de IC

Er zijn 185 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn 32 nieuwe opnames minder dan gisteren.

Op de intensive care werden 45 nieuwe patiënten opgenomen, bijna allemaal doorgestroomd vanaf de verpleegafdelingen. Dat zijn 10 nieuwe opnames meer dan gisteren.

In totaal liggen er nu 1902 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1961), van wie 550 op de IC (gisteren: 547). Er zijn dus meer patiënten uit het ziekenhuis ontslagen dan opgenomen.

Horeca Nederland roept hulp in van Sinterklaas

In een poging om de horeca zo snel mogelijk weer open te krijgen, heeft Koninklijke Horeca Nederland zich nu zelfs gericht tot Sinterklaas. In een advertentie in diverse landelijke kranten heeft de brancheorganisatie een gedicht geschreven aan 'de Grote Baas' met daarbij een foto van een grote oranje wortel.

Hiermee zegt Horeca Nederland te doelen op de wortel die door premier Mark Rutte en zijn 'knechten' aan de horeca wordt voorgehouden. 'Maar als het zo blijft gaat onze branche er onderdoor. Hij biedt de horeca totaal geen uitzicht op beter. Zoals we al zeiden, het werkt voor geen 1,5 meter.'

'Land kan niet open door massaal te gaan testen'

De coronamaatregelen kunnen niet versoepeld worden door mensen grootschalig te laten testen. Dat concluderen epidemiologen van het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht op basis van een nieuwe zogeheten modelleringsstudie. Alleen als testen net zo gemeengoed zou kunnen worden als het dagelijks poetsen van je tanden, zou het kunnen werken om het coronavirus in te dammen. 'Veel testen is goed en dat moet ook zeker gebeuren, maar als wij de maatregelen loslaten, gaat het zeker fout', stelt arts-microbioloog en onderzoeksleider Marc Bonten. Volgens hem zal het virus, ondanks het vele testen, zich alsnog kunnen verspreiden omdat de meeste mensen nog gevoelig zijn om het op te lopen.

Coronaminister Hugo de Jonge wil, in navolging van onder meer Slowakije, Oostenrijk en het Britse Liverpool, nog dit jaar een proef houden met grootschalig testen. Het ministerie van Volksgezondheid is op zoek naar een strategie om maatregelen te versoepelen en tegelijkertijd het virus te beheersen. Dit om de economische schade van de gedeeltelijke lockdown verder te beperken. Vanaf maart 2021 zou iedere Nederlander zich gemiddeld één keer per maand kunnen laten testen, ook als er géén symptomen zijn.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.