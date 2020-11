Schrik zit er flink in na overval juwelier: 'Het leek wel of we in een film zaten'

De schrik zit er bij ondernemers in de Voorstraat in Katwijk flink in na de gewelddadige overval op de juwelier. 'Het leek wel of we in een film zaten' en 'dit hakt er wel even in', zeggen de ondernemers in de straat waar de overval het gesprek van de dag is.

Vrijdagmiddag werd de juwelier op klaarlichte dag overvallen door twee personen. Op beelden is te zien hoe een van de daders met een scooter aan komt rijden, een pistool trekt en naar binnen stormt. Een tweede dader is op dat moment al binnen en voor de deur van de juwelier ontstaat een worsteling.

Bij die worsteling krijgt de juwelier flinke klappen met een hamer. De eigenaar is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, dat hij inmiddels heeft verlaten. Twee Amsterdammers van 22 en 27 jaar werden dezelfde dag aangehouden. De juwelier gaat zaterdag rond het middaguur weer open, laat een medewerker weten.

'Ik dacht dat iemand in het wilde weg ging schieten'

Een dag later wordt er veel gesproken over de overval in de Voorstraat. 'Het was een heftig en beangstigend', vertelt Els Verdoes van de naastgelegen banketbakkerij. 'Dit kost wel tijd om te verwerken. Het hakt er echt wel in dat iemand moedwillig zo geslagen wordt.'

Zelf heeft Els de worsteling en de overval niet gezien, wel zag ze een van de daders met een pistool recht voor zich uit voorbij de bakkerij lopen. 'Mijn eerste gedachte was dat iemand in het wilde weg mensen neer ging schieten', vertelt Verdoes. 'Mijn eerste zorg was de klant die we in de winkel hadden, die stond daar niet veilig. We zijn samen via de achteringang de winkel uitgerend en hebben daar gewacht tot het achter de rug was.'

Mensen vluchten de winkels in

'Ik zat in de winkel met een klant toen ik opeens mensen heel hard hoorde schreeuwen', vertelt Willy Plug van Van Os Tassen en Koffers dat schuin tegenover de juwelier zit. Ze ging kijken wat er aan de hand was. 'Ik keek naar links en naar rechts en ineens zag ik iemand een pistool voor zich houden.' Plug deinst achteruit. 'Ik dacht: jezusmina, voor hetzelfde geld schiet 'ie. Je ziet niet of zo'n ding echt of nep is.' Om het hoekje kijkend ziet ze dat de juwelier geslagen wordt. 'Ik ken hem van gezicht, het is heftig dat dit is gebeurd.'

Bij Lefferts Schoenen, drie winkels verderop, kwamen mensen in paniek naar binnen gerend. 'Een mevrouw die zich bedreigd voelde en het pistool zag, kwam met haar fiets en al naar binnen', vertelt Corrie van de schoenenwinkel. Ook kwamen er nog twee mensen vanaf de straat de winkel in gevlucht. 'Het leek wel even of we in een film zaten', zegt Corrie die van de overval zelf weinig mee kreeg. 'We zaten achter in de winkel.'

Pistool in de hand

Toen de mensen al gillend de winkel binnen kwamen en riepen: 'een overval, een overval, doe de deur dicht', dacht Corrie dat ze in een film was beland. 'We dachten eerst nog even dat het een geintje was. Daarna hebben we als de sodemieter de deur dicht gedaan en zijn we ook bij de deur weggebleven.' Corrie zag de daders nog wegrijden op de scooter. 'Die achterop zat had het pistool nog in z'n hand richtte deze ook op mensen. Toen dacht ik wel even: zo hallo, gelukkig maar dat er niet geschoten werd.'

De eigenaar van de tabakswinkel Het Valutahuis, tegenover de juwelier is na de overval direct naar haar winkel gereden. 'Ik had twee medewerkers in de winkel en die hebben alles zien gebeuren. Ik heb ze naar huis gestuurd om uit te puffen', vertelt eigenaar Isabelle die zelf de werkzaamheden van de medewerkers overnam. 'Bij hen zit de schrik er goed in. Het leek alsof ze live in Opsporing Verzocht zaten.' De recherche doet onderzoek naar de overval.