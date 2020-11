Juwelier openhartig na gewelddadige overval: 'Het had anders af kunnen lopen'

Twee mannen plegen vrijdagmiddag op klaarlichte dag een overval op zijn juwelierszaak. 'We waren aan het werk zoals altijd, iemand zei dat er een klant voor de deur stond en routinematig drukte ik op de knop om de deur te ontgrendelen. Toen stormde er een man met een masker binnen die schreeuwde: dit is een overval, iedereen op de grond.' Dat laatste was Kleen geenszins van plan. 'Mijn personeel heeft zich in veiligheid gebracht en ik greep een stoel en probeerde hem de winkel uit te werken', vertelt de juwelier die naar eigen zeggen 'ook geen klein ventje' is.

Terwijl het personeel 112 belt, ontstaat er voor de deur een gevecht. 'Daarbij werd ik met een hamer meerdere keren op mijn hoofd geslagen. Op een gegeven moment zag ik het bloed uit de rechterkant van m'n hoofd gutsen. Ik viel op de grond.' Dat er nog een handlanger met een pistool stond te zwaaien om mensen in de winkelstraat op afstand te houden, heeft Kleen niet meegekregen op het moment zelf. 'Dat zag ik later pas op het filmpje.'

'Voor mijn gevoel duurde het een half uur'

Op dat filmpje is ook te zien dat de hele worsteling ongeveer een minuut duurt. 'Voor mijn gevoel duurde het een half uur', vertelt de juwelier. Pas toen hij de beelden zag, besefte hij dat het anders had kunnen aflopen. 'Ik geloof dat God mij bewaard heeft', zegt Kleen vanuit zijn religieuze overtuiging. 'Ik heb die handlanger met het pistool tijdens de worsteling helemaal niet gezien.'

Volgens een van zijn personeelsleden probeerde de handlanger zijn wapen te laden, maar het weigerde. 'Het had dus anders af kunnen lopen', zegt Kleen. 'Misschien had hij dan in zijn drift wel kogels afgevuurd.' De mannen gingen er uiteindelijk met maar weinig buit vandoor. 'Ze hebben wel wat meegenomen.'

'Als ze berouw hebben, vergeef ik ze'

Zelf werd Kleen met gillende sirenes naar het ziekenhuis gebracht. 'Ja, ik ben flink toegetakeld', zegt hij. 'Ik heb een lichte schedelbreuk en een hoop hechtingen. Ik heb gelukkig niks gebroken en ik heb geen hersenschudding. Volgens de dokter heb ik een harde kop', zegt de juwelier terwijl er een lachje vanaf kan. 'Oh ja, en ik heb een opgezwollen knie.'

Twee mannen van 22 en 27 jaar oud zijn opgepakt voor de overval. Vanuit zijn geloof is Kleen vergevingsgezind. 'Deze mensen beseffen niet wat ze hebben gedaan. Als ze berouw hebben, wil ik ze nog van harte vergeven ook.' Achteraf is Kleen vooral blij dat het goed is afgelopen en dat zijn personeel niet in gevaar is geweest. 'Ze konden zich in de loopkluis opsluiten. Daar heeft een van die jongens nog wel tegen aan staan rammen, maar die dikke deur geeft niet mee.'

Veel lieve berichten

De winkel is inmiddels gewoon weer open, Kleen zit nog thuis. 'Ik heb heel veel lieve berichten gekregen van heel veel mensen die ook al die video's hebben gezien.'

