Bilal Ould Chikh blijft hard werken: 'Ene week ben je alles, andere week niks'

'De ene week ben je alles, de andere week ben je weer niks. Dat is voetbal.' Het zijn de woorden van ADO Den Haag-speler Bilal Ould-Chikh, die tijdens de vorige ontmoeting met Sparta Rotterdam met een grote grijns van het veld afliep. Met een assist - waar de gelijkmaker uit voort kwam - en de beslissende penalty vertolkte hij een grote rol in het verder bekeren van de Haagse club. Twee weken daarvoor zat hij niet eens bij de selectie voor het treffen met Vitesse.

'Je moet op de training hard blijven werken, dan komt je kans altijd. Ik kreeg tegen Sparta die kans van de trainer en heb laten zien dat ik het gewoon kan', vervolgt de buitenspeler, die na het maken van de beslissende strafschop tegen Sparta zijn armen opent en geniet van alle aandacht. 'Het was geen boosheid of frustratie. Het was meer opluchting. Ik moest hem maken en was gewoon heel blij.'

Ould-Chikh is bezig aan zijn tweede seizoen in Den Haag. Tot een vaste basisplaats heeft hij het nog niet geschopt. De teller staat dit seizoen op drie wedstrijden, waarvan één als basisspeler.

Vechtscheiding

De 1.67 meter kleine flankspeler is pas 23 jaar oud, maar wel al bezig aan zijn vijfde club. Zijn absolute hoogtepunt beleeft hij in Enschede, bij FC Twente. Die club verkoopt de talentvolle Ould-Chikh in 2015 aan Benfica. Een jongensdroom gaat daarmee in vervulling, maar in Portugal voltrekt zich eerder een drama. Tot het eerste schopt Ould-Chikh het nooit. Een prachtig huwelijk wordt al snel een vechtscheiding, met een gang naar de rechter als gevolg. Eerder dit jaar wordt Ould-Chikh bij het Hof van Arbitrage voor Sport in zijn gelijk gesteld.

'Ik ben er eerlijk gezegd niet mee bezig geweest’, vertelt Ould-Chikh over de rechtszaak, die in juli op van dit jaar op de rol stond. 'Het heeft in totaal wel een aantal jaren geduurd, alleen heb ik altijd de focus gehouden op het voetballende gedeelte. Ik zat er zo in dat als het komt, dan komt het, zo niet, ook goed. Nu is het achter de rug en kan ik het hoofdstuk afsluiten. Daar ben ik wel blij mee.'

Leerzame periode

De inzet van de zaak ging over het ontbinden van het contract van Ould-Chikh bij Benfica. De voetballer was van mening dat de procedure van ontbinding - Benfica wilde van de aanvaller af - niet goed verlopen was. Het CAS stelde de voetballer in het gelijk, waarna Benfica alsnog een schadevergoeding moest betalen.

'Het is voor mij een leerzame periode geweest. Het is bagage waar ik iets mee kan. Ik heb in die tijd voetbal gespeeld zonder plezier en ik ben blij dat ik dat hier bij ADO weer terug heb. Ik heb weer zin om te trainen en voetballen. Ik kom altijd met een glimlach binnen.'

Rozengeur en maneschijn

'Voetbal is niet altijd rozengeur en maneschijn. Je krijgt ook te maken met tegenslagen. Als jonge speler kom je dingen tegen die je nog nooit eerder hebt meegemaakt. Zo gaat het goed bij FC Twente, maak je een transfer naar het buitenland en kom je in aanraking met dingen die je nog nooit gezien hebt. Ik ben nog maar 23 jaar, dat is nog jong, maar ik ben wel blij dat ik die dingen al op jonge leeftijd hebt meegemaakt.'

Via FC Twente en Benfica belandt Ould-Chikh via FC Utrecht en het Turkse Denizlispor bij ADO Den Haag. 'Na de overstap naar Benfica kom je daarna bij wat mindere clubs. Dan ga je je toch achter je oren krabben. Je wordt verkocht aan die grote club en twee jaar later speel je in de tweede divisie van Turkije. Dat was niet het level dat ik als jonge jongen nastreefde. Daar heb ik ook van geleerd.'

Nooit opgeven

'Of ik wel eens gedacht heb dat ik het niet meer kon? Nee, dat zit niet in mijn bloed. Ik geef nooit op. Dat is mijn mentaliteit. Opgeven is geen optie. Met tegenslagen moet je als voetballer om kunnen gaan, anders had je geen voetballer moeten worden.'

