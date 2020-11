Sinterklaas op pad in de regio: een coronaproof ontmoeting en gluren in het huis van de Sint

'Volgens mij vinden de kinderen het heel fijn en leuk dat Sinterklaas er toch nog is dit jaar. Ondanks dat we geen grote intocht konden doen, is het toch heel leuk om de kinderen dit jaar van dichtbij te kunnen begroeten', zegt Sinterklaas, terwijl de kinderen in de rij staan om met hem op de foto te gaan. 'We proberen de afstand te bewaren, goed onze handen te wassen, een mondkapje te dragen en dan gaat het heel goed.'

Zaterdagmiddag verruilde de Sint het vaste land voor een rondvaartboot in de Leidse grachten. 'Het is allemaal heel stiekem en op afstand natuurlijk', zegt één van de Pieten. 'Daarom varen we door de grachten zodat we geen toeloop krijgen van de mensen. Iedereen blijft op afstand, Sinterklaas kan mooi de schoorstenen inspecteren en zo gaat het allemaal volgens de coronaregels.'

Het huis van Sinterklaas

Om de kinderen ervan te verzekeren dat Sinterklaas echt in Leiden is, is er een heuse kijkdoos van het huis van de Sint gemaakt. De etalage van het oude V&D-pand aan de Breestraat is omgetoverd tot grote kijkdoos, zodat de kinderen naar binnen kunnen gluren om te zien of Sinterklaas slaapt en hoe de rest van zijn tijdelijke onderkomen eruit ziet.