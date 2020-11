Coronavirus: Minder files door corona en burgemeesters praten over carbidschieten

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

Boa's willen spuugkap tegen corona

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) willen een spuugkap kunnen gebruiken, om beter beschermd te zijn tegen corona. Ze krijgen bijval van burgemeesters. In het Veiligheidsberaad vanavond gaan ze er bij minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) op aandringen boa's van spuugmaskers te voorzien, meldt RTLNieuws.

Bij de handhaving van de coronaregels gebeurt het regelmatig dat boa's worden bedreigd of bespuugd. Ze dringen daarom al langer aan op het gebruik van spuugkappen. Minister Grapperhaus voelt daar echter niets voor.

Afgelopen week werd bekend dat boa's in Zoetermeer uiterlijk in januari een wapenstok krijgen. Samen met negen andere gemeenten doet Zoetermeer mee aan een proef van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De pilot gaat maximaal een jaar duren. De handhavers pleitten al maanden voor een wapenstok, omdat ze steeds vaker te maken krijgen met geweld. Vandaar dat minister Ferd Grapperhaus deze proef in het leven heeft geroepen.

Minder files door corona

Het fileprobleem in Nederland lijkt grotendeels verdwenen doordat mensen als gevolg van het coronavirus veel vaker thuiswerken. Dat concluderen verkeersexperts in het AD. 'En niet alleen hele dagen, ook al enkele uren op een dag', zegt Erik Verhoef, hoogleraar vervoerseconomie aan de VU. 'Als we dat eerste overleg via Zoom of Teams doen, kun je daarna filevrij van Amsterdam naar Rotterdam rijden.'

De afgelopen jaren groeide het aantal opstoppingen op de Nederlandse wegen fors. Maar sinds de eerste lockdown zijn ze nagenoeg verdwenen. Het ministerie Infrastructuur & Waterstaat concludeert in de nieuwste analyses dat files alleen nog door wegwerkzaamheden en ongelukken worden veroorzaakt. Acht procent minder verkeer betekent liefst 50 procent minder files, blijkt uit de data van het ministerie.

Den Haag verbiedt carbidschieten

Het Veiligheidsberaad, de vergadering van burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio, gaat maandagavond in Utrecht over vuurwerk en over carbid.

Dit weekend werd bekend dat inwoners van Den Haag geen carbidschieten mogen schieten met oud en nieuw. 'Burgemeester Jan van Zanen vindt dit in de stad te gevaarlijk en gaat dit verbieden', laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Het carbidschieten werd de afgelopen weken enorm populair, omdat het een alternatief zou kunnen zijn voor het afsteken van vuurwerk. Om de zorg te ontlasten heeft het kabinet besloten dat tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk afgestoken mag worden.

