Coronavirus: Ook Leiden doet carbid in de ban, geen landelijk verbod

Carbidschieten is vooral in het oosten van Nederland een traditie | Foto: ANP

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

Ook burgemeester van Leiden doet carbid in de ban

Steeds meer burgemeesters willen het afsteken van carbid tijdens oud en nieuw verbieden. Net als de burgemeesters Jan van Zanen van Den Haag en Marja van Bijsterveldt van Delft heeft ook Henri Lenferink van Leiden dit lokaal verboden.

Een landelijk verbod komt er niet, bleek maandagavond tijdens het Veiligheidsberaad. In streken waar de carbidtraditie al vele jaren bestaat mag het afsteken dit jaar gewoon doorgaan, zei voorzitter Hubert Bruls. In de praktijk blijkt dat het afsteken van carbid in de meeste delen van het land is verboden. 'In bewoonde gebieden mag het sowieso niet. Het is namelijk verboden om geluids- of milieuoverlast te veroorzaken', legde Bruls maandagavond uit.

Volgens hem moeten mensen er niet aan beginnen als zij er geen ervaring mee hebben. 'En daar waar het niet hoort, moet je het niet toestaan.' Minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) is het helemaal met de burgemeesters eens. 'Carbid is geen alternatief vuurwerk.' Hij doet een moreel appèl op mensen. 'We doen dit maar een jaar, alleen om de zorg te ontlasten.'

Luchtvaartbranche komt met 'coronapaspoort'

De luchtvaartsector komt met een eigen 'coronapaspoort' waarmee reizigers snel kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn of de noodzakelijke negatieve test voor het coronavirus hebben ondergaan die in sommige landen verplicht is. Daarmee wil de internationale luchtvaartbrancheorganisatie IATA het internationale reizen vergemakkelijken. De app moet begin volgend jaar beschikbaar komen.

In het paspoort moeten informatie over reisvereisten, zoals verplichte tests of vaccinaties, beschikbaar komen voor reizigers, maar moet ook snel te zien zijn of de passagiers aan die eisen voldoen. Daardoor moeten overheden, laboratoria, luchtvaartmaatschappijen en reizigers informatie kunnen aanleveren die dan in die app gekoppeld worden. Daarbij maakt de IATA gebruik van software die het eerder al ontwikkelde om te kijken of reizigers de juiste visa hebben.

Vooral middelbaar onderwijs slechter door corona

Het Nederlandse onderwijs is slechter geworden door de corona-uitbraak, vindt driekwart van de middelbare schoolleraren die hebben meegedaan aan een enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Bijna de helft (45 procent) vreest dat het niet gaat lukken om leerlingen goed voor te bereiden op hun examen, 55 procent heeft hier nog wel vertrouwen in.

De bond noemt het beeld dat ontstaat uit de ondervraging 'niet onverwacht, maar toch onthutsend'. 'Deze enquête laat zien waar we al bang voor waren', zegt dagelijks bestuurder Henrik de Moel van de AOb. Door de virusuitbraak is het onderwijs, dat toch al kampte met problemen zoals een oplopend lerarentekort, nog meer onder druk komen te staan. 'Eerst werden de scholen helemaal gesloten en er vallen nu nog steeds lessen uit omdat kinderen of collega’s thuis moeten blijven door besmettingen of quarantaine', verklaart De Moel.

Leraren van basisscholen zijn iets positiever. Van de ondervraagden uit het primair onderwijs vindt 60 procent dat de onderwijskwaliteit gelijk is gebleven. In speciaal onderwijs en praktijkonderwijs vindt ongeveer de helft van de leraren dat de kwaliteit nu slechter is dan voor corona.

Aantal nieuwe coronagevallen licht gedaald

Het aantal nieuwe coronagevallen is heel licht gedaald. Tussen zondagochtend en maandagochtend kwamen 5214 meldingen van positieve tests binnen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde zondag 5407 vastgestelde besmettingen, maar dit werd maandag bijgesteld tot 5396.

Het aantal sterfgevallen steeg met 54. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen het afgelopen etmaal zijn overleden. Zondag werden er 21 coronadoden gemeld.

Goedkeuring vaccins kan snel als fabrikanten kwaliteit leveren

De goedkeuring van coronavaccins kan in korte tijd worden afgerond. Maar dan moeten de ontwikkelaars wel onderzoeksresultaten van hoge kwaliteit aanleveren. 'Als alles perfect is en de aanvraag geen vragen oproept, kan het heel snel gaan', zegt een woordvoerster van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Samen met de andere medicijnautoriteiten uit EU-landen moet het CBG uiteindelijk een oordeel vellen over de toelating van vaccins.

Wetenschappers van nationale medicijnautoriteiten zitten samen in het Europese Geneesmiddelenbeoordelingscomité CHMP van het Europees Medicijnagentschap in Amsterdam. Zij wachten nog op de definitieve onderzoeksresultaten uit de derde en laatste onderzoeksfase. 'De bal ligt bij de firma's. Wij wachten op hun data, die zullen ze waarschijnlijk snel aanleveren', aldus de woordvoerster van het CBG.

Politie deelt in week tijd 663 coronaboetes uit

De politie heeft de afgelopen week in het hele land 663 boetes uitgedeeld aan mensen die zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Daarnaast zijn er ook nog 1775 mensen gewaarschuwd. Het ging om mensen die bijvoorbeeld geen afstand hielden van elkaar. De politie vraagt mensen zich vooral wel aan de regels te houden.

Vakbonden politie en boa's voor landelijk verbod carbidschieten

De vakbonden van politie en boa's zijn voor een landelijk verbod op carbidschieten met de jaarwisseling. Verschillende kleinere gemeenten in Zuid-Holland hebben zo'n verbod al aangekondigd, en nu lijkt ook de gemeente Den Haag te volgen om zo de al zwaar belaste zorg en handhaving te ontlasten. In het Veiligheidsberaad spreken burgemeesters maandagavond over aanvullende maatregelen rondom het carbidschieten.

'We moeten een waterbedeffect voorkomen, dat het carbidschieten in de ene gemeente verboden wordt en in een andere wel mag. Jongeren gaan zich dan verplaatsen en er komen teveel mensen op af', zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. De politiebond ANPV deelt die zorgen. 'Wij zijn echt voorstander van één beleid in heel Nederland. Je kunt niet een verbod hebben in Den Haag en vervolgens bij buurgemeente Leidschendam niet', aldus een woordvoerder. 'Dan lopen ze naar de andere kant van de straat en mag je het daar wel afsteken, dat is niet te handhaven.'

LUMC: Gezonde leefstijl mogelijk wapen tegen corona'

Mensen die roken of kampen met overgewicht hebben een grotere kans op een slechter beloop van COVID-19. Dit blijkt uit een wetenschappelijke publicatie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Erasmus MC en het Amsterdam UMC. Volgens de betrokken wetenschappers is er daarom meer aandacht nodig voor leefstijl bij het bestrijden van de pandemie.

Overgewicht leidt via diverse wegen tot een ernstiger beloop van COVID-19. Onder meer via bijkomende aandoeningen, zoals meer diabetes, hart-, nier- en longziekten, en vaker trombose. Het ernstiger beloop van de ziekte komt met name door een chronisch minder goed functionerend immuunsysteem. Hierdoor krijgt het SARS-CoV-2 virus zeer waarschijnlijk extra kans om zich te vermenigvuldigen.

Verbouwing gemeentehuis Katwijk loopt vertraging op

De verbouwing van het gemeentehuis in Katwijk loopt door de coronapandemie vertraging op. Zo moet het ontwerp aangepast worden om de ventilatie in het gebouw te verbeteren. Ook verloopt de levering van materialen moeizamer door de strengere regels. De gemeente heeft hierdoor de openingsdatum doorgeschoven naar 5 april 2021.

'Laat Haagse clubcultuur niet uitsterven'

De Haagse fractie van GroenLinks vraagt het stadsbestuur om een plan op te stellen voor de lokale clubscene, zodat het nachtleven in de stad niet verloren gaat. Aanleiding is de aangekondigde sluiting van club Magazijn bij de Grote Markt.

Raadslid Mariëlle Vavier legt uit: 'Clubs zijn essentieel voor een divers en interessant nachtleven. In Den Haag was het aantal nachtclubs voor het uitbreken van corona al op één hand te tellen en daarmee al zeer beperkt ten opzichte van andere grote steden. Als we aantrekkelijke stad voor jongeren en studenten willen zijn, dan is het essentieel dat er voldoende nachtclubs overblijven.'

Volgens GroenLinks moet in het plan komen te staan op welke locaties nachtelijke feesten toegestaan zijn. Daar zou volgens de partij een groot tekort aan zijn. Ook zou de gemeente, in navolging van de andere drie G4-steden, bij het Rijk moeten aandringen op meer aandacht en steun voor deze specifieke sector.

Haags Historisch Museum opent expositie over corona

Midden in de tweede coronagolf legt het Haags Historisch Museum de laatste hand aan een tentoonstelling over de impact van het virus op de Hofstad tijdens de eerste periode dat het de bevolking in de greep had. Vanaf 3 december laat de expositie volgens een woordvoerder zien 'wat het virus met Den Haag deed, hoe de stad eerst tot stilstand kwam en vervolgens weer de draad oppakte en leert leven met alle opgelegde beperkingen'.

Het museum aan de Hofvijver deed dit voorjaar een oproep om materiaal te leveren. Het mocht van alles zijn, van foto's tot spandoeken. Cultuurwethouder Robert van Asten opent de tentoonstelling op 2 december door een fotodagboek met zijn persoonlijk verslag van de eerste coronamaanden over te dragen aan het Haags Historisch Museum.

Sterk herstel sierteelt na eerste coronaklap

Van de 600 miljoen euro die was uitgetrokken om de sierteelt en de voedingstuinbouw door de coronacrisis te helpen, was in juni maar voor 156 miljoen euro steun aangevraagd. 'Het is een spannend jaar geweest, maar het herstel was krachtig', vertelt Jaco van Dijk van het gelijknamige sierteeltbedrijf in de Noordpolder in Pijnacker-Nootdorp. De beelden van het doordraaien, of vernietigen, van de planten en bloemen tijdens de eerste lockdown staan nog op ons netvlies getekend. Hoe gaat het met de sector, in de opmaat naar kerst?

Boa's willen spuugkap tegen corona

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) willen een spuugkap kunnen gebruiken, om beter beschermd te zijn tegen corona. Ze krijgen bijval van burgemeesters. In het Veiligheidsberaad vanavond gaan ze er bij minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) op aandringen boa's van spuugmaskers te voorzien, meldt RTLNieuws.

Bij de handhaving van de coronaregels gebeurt het regelmatig dat boa's worden bedreigd of bespuugd. Ze dringen daarom al langer aan op het gebruik van spuugkappen. Minister Grapperhaus voelt daar echter niets voor.

Afgelopen week werd bekend dat boa's in Zoetermeer uiterlijk in januari een wapenstok krijgen. Samen met negen andere gemeenten doet Zoetermeer mee aan een proef van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De pilot gaat maximaal een jaar duren. De handhavers pleitten al maanden voor een wapenstok, omdat ze steeds vaker te maken krijgen met geweld. Vandaar dat minister Ferd Grapperhaus deze proef in het leven heeft geroepen.

Minder files door corona

Het fileprobleem in Nederland lijkt grotendeels verdwenen doordat mensen als gevolg van het coronavirus veel vaker thuiswerken. Dat concluderen verkeersexperts in het AD. 'En niet alleen hele dagen, ook al enkele uren op een dag', zegt Erik Verhoef, hoogleraar vervoerseconomie aan de VU. 'Als we dat eerste overleg via Zoom of Teams doen, kun je daarna filevrij van Amsterdam naar Rotterdam rijden.'

De afgelopen jaren groeide het aantal opstoppingen op de Nederlandse wegen fors. Maar sinds de eerste lockdown zijn ze nagenoeg verdwenen. Het ministerie Infrastructuur & Waterstaat concludeert in de nieuwste analyses dat files alleen nog door wegwerkzaamheden en ongelukken worden veroorzaakt. Acht procent minder verkeer betekent liefst 50 procent minder files, blijkt uit de data van het ministerie.

Den Haag verbiedt carbidschieten

Het Veiligheidsberaad, de vergadering van burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio, gaat maandagavond in Utrecht over vuurwerk en over carbid.

Dit weekend werd bekend dat inwoners van Den Haag geen carbidschieten mogen schieten met oud en nieuw. 'Burgemeester Jan van Zanen vindt dit in de stad te gevaarlijk en gaat dit verbieden', laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Het carbidschieten werd de afgelopen weken enorm populair, omdat het een alternatief zou kunnen zijn voor het afsteken van vuurwerk. Om de zorg te ontlasten heeft het kabinet besloten dat tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk afgestoken mag worden.

