Coronavirus: Aantal coronagevallen blijft ongeveer gelijk en geen landelijk carbidverbod

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

Aantal coronagevallen blijft ongeveer gelijk

De corona-uitbraak in Nederland lijkt stabiel te blijven. In de afgelopen week zijn ongeveer evenveel gevallen vastgesteld als in de zeven dagen ervoor. In de weken daarvoor was het weekcijfer juist flink gedaald.

Het exacte cijfer komt dinsdag van het RIVM. Vorige week meldde het instituut 37.706 nieuwe gevallen. De daling van de tweede golf gaat veel langzamer dan bij de eerste golf, liet het RIVM toen weten. In de zes dagen na die update zijn er net geen 33.000 gevallen bijgekomen. De laatste weken worden er gemiddeld iets meer dan 5000 positieve tests in een etmaal gemeld. Ook het aantal sterfgevallen en opnames in het ziekenhuis is gedaald.

Verder meldt het RIVM of het zogenoemde reproductiegetal is veranderd. Dat cijfer geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt. Sinds een paar weken zit het getal onder de 1, wat betekent dat de uitbraak langzaam kan uitdoven.

Geen landelijk carbid verbod

Er komt geen landelijk verbod op carbidschieten. Dat bleek maandagavond tijdens het Veiligheidsberaad met alle burgemeesters. In streken waar de carbidtraditie al vele jaren bestaat mag het afsteken dit jaar gewoon doorgaan, zei voorzitter Hubert Bruls. In de praktijk blijkt dat het afsteken van carbid in de meeste delen van het land is verboden. 'In bewoonde gebieden mag het sowieso niet. Het is namelijk verboden om geluids- of milieuoverlast te veroorzaken', legde Bruls maandagavond uit.

Volgens hem moeten mensen er niet aan beginnen als zij er geen ervaring mee hebben. 'En daar waar het niet hoort, moet je het niet toestaan.' Minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) is het helemaal met de burgemeesters eens. 'Carbid is geen alternatief vuurwerk.' Hij doet een moreel appèl op mensen. 'We doen dit maar een jaar, alleen om de zorg te ontlasten.'

Steeds meer burgemeesters willen het afsteken van carbid tijdens oud en nieuw verbieden. Naast een verbod in Den Haag en Delft, heeft ook Henri Lenferink van Leiden dit lokaal verboden.

