Coronavirus: De Jonge: extra coronaregels tijdens kerst ook mogelijk

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

De Jonge: extra coronaregels tijdens kerst ook mogelijk

Een verruiming van de coronaregels tijdens de feestdagen, waar het kabinet nog op had gehoopt 'is toch wel echt op losse schroeven komen te staan', zegt minister Hugo de Jonge. Een aanscherping van de maatregelen is inmiddels ook mogelijk, zegt hij, omdat het aantal nieuwe besmettingen per dag niet snel genoeg daalt.

Pas op 8 december kan het kabinet echt duidelijkheid geven, zegt De Jonge. 'Dat betekent dat we komende weken de vinger aan de pols moeten houden.' Extra maatregelen zijn volgens hem mogelijk, maar 'laten we ook niet te snel conclusies trekken'. Over het hele land nemen de dagelijkse besmettingscijfers nauwelijks af, maar De Jonge ziet ook positieve punten: het aantal ziekenhuis- en intensivecareopnames gaat de goede kant op.

Wel zit hij in zijn maag met het feit dat het 'reproductiegetal' weer boven de 1 ligt. Gemiddeld steekt één persoon dus meer dan één andere persoon aan. Op die manier stijgt het aantal besmettingen. Al met al komen de cijfers 'nog niet in de buurt van goed genoeg' om te versoepelen, denkt De Jonge. Als mensen kerst samen willen vieren, met iets soepeler regels 'zullen we echt alles op alles moeten zetten de komende week'.

Meer dan 60.000 besmette zorgmedewerkers

Het aantal zorgmedewerkers dat besmet is geraakt met het coronavirus, is opgelopen tot boven de 60.000. Sinds het begin van de uitbraak zijn 62.884 zorgmedewerkers positief getest. Dat is een toename van 4460 ten opzichte van vorige week, toen de teller op 58.424 stond. Het gaat niet alleen om mensen die in ziekenhuizen werken, maar ook om bijvoorbeeld thuiszorgers en verplegers. Het is niet bekend waar ze besmet zijn geraakt.

De stijging gaat wel langzamer dan een paar weken geleden. Toen testten meer dan 6000 zorgmedewerkers per week positief.

Meer coronagevallen onder kinderen

Het aantal coronagevallen onder kinderen neemt toe. Vooral onder 13- tot 17-jarigen stijgt het aantal besmettingen, maar ook onder kinderen tot 12 jaar is een groei van het aantal besmettingen te zien. Onder volwassenen in elke groep daalt het aantal gevallen juist.

Op elke 100.000 kinderen van 13 tot 17 jaar oud zijn vorige week zo'n 370 coronagevallen vastgesteld. De week ervoor lag dat op 288 per 100.000 en nog een week eerder op 286.

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde dinsdag om te onderzoeken of de kerstvakantie een week verlengd kan worden, om de besmettingen onder jongeren terug te dringen.

Minder dan 4000 coronagevallen afgelopen etmaal

Voor het eerst sinds 4 oktober zijn in een etmaal minder dan 4000 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend kwamen 3979 meldingen van positieve tests binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat had op maandag iets meer dan 5200 vastgestelde besmettingen gemeld.

In de afgelopen weken ligt het aantal besmettingen op dinsdagen doorgaans wat lager dan op de dagen erna. Dat kan ermee te maken hebben dat minder mensen zich laten testen in weekeindes. Vorige week dinsdag kwamen er iets meer dan 4300 gevallen bij, de dinsdag daarvoor meer dan 4600 en nog een dinsdag eerder (3 november) meer dan 7700.

RIVM: afname coronagevallen stagneert, reproductiegetal stijgt

Het aantal coronagevallen daalt nog wel, maar de afname stagneert. Daarvoor waarschuwt het het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat kreeg in de afgelopen week 36.931 meldingen van positieve coronatests, ongeveer evenveel als de week ervoor. Toen meldde het instituut dat het in zeven dagen tijd 37.706 meldingen van positieve coronatests had gekregen.

Het zogeheten reproductiegetal steeg juist en kwam boven de 1 uit. Het cijfer staat nu op 1,02, tegen 0,89 vorige week. Het getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt onder de bevolking. Als het boven de 1 is, kan het virus zich steeds sneller verspreiden.

DNB: nog geen grote betalingsproblemen bij banken

Nederlandse banken merken nog geen grote betalingsproblemen bij klanten vanwege de coronacrisis. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) zijn financiële instellingen de eerste fase van de crisis goed doorgekomen en verwachten zij dat het overgrote deel, zo'n 96 procent, van de uitstaande leningen zal worden afgelost.

In totaal hebben Nederlandse banken op dit moment voor bijna 1900 miljard euro aan leningen uitstaan. Over 50 miljard euro van deze leningen gaven banken betalingsuitstel, wat concreet neerkomt op een bedrag van ruim 3 miljard euro. Klanten kregen hierdoor tijd om de directe gevolgen van de lockdownmaatregelen in kaart te brengen, zonder het risico te lopen om als wanbetaler geregistreerd te worden.

Buurtbussen in Boskoop en Zwammerdam gaan weer rijden

De buurtbussen in Boskoop en Zwammerdam gaan maandag weer rijden. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. De buurtbussen stonden sinds maart stil, maar zijn inmiddels aangepast aan de coronamaatregelen. Het reizen is hierdoor voor zowel de reizigers als de chauffeur veilig. Wel is het dragen van een mondkapje verplicht in de bussen.

Doordat de voertuigen worden bestuurd door vrijwilligers en er nog geen aanpassingen in de bus waren gedaan, was het niet verantwoord om met de buurtbussen te rijden.

Advies OMT: geen versoepeling coronamaatregelen december

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert om de coronamaatregelen niet te versoepelen in december, bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws. Ook vindt het OMT dat de mogelijkheid van een langere kerstvakantie voor alle scholieren onderzocht moet worden, omdat dit mogelijk bijdraagt aan het verder verlagen van de besmettingen.

Premier Mark Rutte zei afgelopen vrijdag al tijdens zijn wekelijkse persconferentie dat de coronacijfers er niet goed uitzien en dat daardoor meer vrijheid rond de feestdagen 'lastig' is. De snelle daling van de coronacijfers is inmiddels afgevlakt. 'Dit is niet hoe je het wilt hebben', aldus Rutte vrijdag.

Webwinkels moeten klant beter informeren over levertijden

Webwinkels moeten klanten beter informeren over hun levertijden. Die moeten actueel zijn met het oog op de feestdagen en de extra drukte door corona, vindt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder heeft de afgelopen maanden veel klachten gehad van consumenten en noemt het de verantwoordelijkheid van webwinkels om de verwachtingen van klanten waar te maken.

Zo kreeg de ACM meldingen dat aankopen niet of te laat werden geleverd. De toezichthouder kreeg ook klachten over aankopen die niet of laat werden terugbetaald. Winkels moeten consumenten binnen twee weken terugbetalen als de klant gebruik maakt van zijn bedenktijd van veertien dagen. Verder zou de klantenservice van webwinkels slecht bereikbaar zijn.

Wederom minder vraag naar uitzendkrachten

De vraag naar uitzendkrachten blijft dalen vooral als gevolg van de coronacrisis. Uitzendkrachten draaiden in de periode van 5 oktober tot en met 1 november in totaal 7 procent minder uren dan een jaar eerder. De omzet van uitzendbedrijven daalde met 2 procent, aldus cijfers van brancheorganisatie ABU.

Daarmee is de neergang iets minder sterk dan in de vorige meetperiode toen het aantal gewerkte uren met 12 procent daalde. Nog altijd is de inzet van technische uitzendkrachten het minst nodig. Sinds de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan daalt de inzet van uitzendkrachten stevig.

Ondernemers kunnen zich melden voor extra coronasteun

Ondernemers kunnen zich vanaf woensdag melden voor extra steun om de coronacrisis te doorstaan. Het minister van Economische Zaken (EZ) maakte bekend dat de zogeheten TVL-regeling voor vaste lasten in het vierde kwartaal vanaf 12.00 uur wordt opengesteld.

Het kabinet maakte eind oktober bekend dat het in totaal een half miljard euro extra uittrekt voor steun aan door de coronacrisis getroffen bedrijven. Er komt een aantal nieuwe regelingen bij, met name voor de horeca en de evenementenbranche. Voor de uitvoering van deze TVL heeft het kabinet 833 miljoen euro uitgetrokken.

Aantal coronagevallen blijft ongeveer gelijk

De corona-uitbraak in Nederland lijkt stabiel te blijven. In de afgelopen week zijn ongeveer evenveel gevallen vastgesteld als in de zeven dagen ervoor. In de weken daarvoor was het weekcijfer juist flink gedaald.

Het exacte cijfer komt dinsdag van het RIVM. Vorige week meldde het instituut 37.706 nieuwe gevallen. De daling van de tweede golf gaat veel langzamer dan bij de eerste golf, liet het RIVM toen weten. In de zes dagen na die update zijn er net geen 33.000 gevallen bijgekomen. De laatste weken worden er gemiddeld iets meer dan 5000 positieve tests in een etmaal gemeld. Ook het aantal sterfgevallen en opnames in het ziekenhuis is gedaald.

Verder meldt het RIVM of het zogenoemde reproductiegetal is veranderd. Dat cijfer geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt. Sinds een paar weken zit het getal onder de 1, wat betekent dat de uitbraak langzaam kan uitdoven.

Geen landelijk carbid verbod

Er komt geen landelijk verbod op carbidschieten. Dat bleek maandagavond tijdens het Veiligheidsberaad met alle burgemeesters. In streken waar de carbidtraditie al vele jaren bestaat mag het afsteken dit jaar gewoon doorgaan, zei voorzitter Hubert Bruls. In de praktijk blijkt dat het afsteken van carbid in de meeste delen van het land is verboden. 'In bewoonde gebieden mag het sowieso niet. Het is namelijk verboden om geluids- of milieuoverlast te veroorzaken', legde Bruls maandagavond uit.

Volgens hem moeten mensen er niet aan beginnen als zij er geen ervaring mee hebben. 'En daar waar het niet hoort, moet je het niet toestaan.' Minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) is het helemaal met de burgemeesters eens. 'Carbid is geen alternatief vuurwerk.' Hij doet een moreel appèl op mensen. 'We doen dit maar een jaar, alleen om de zorg te ontlasten.'

Steeds meer burgemeesters willen het afsteken van carbid tijdens oud en nieuw verbieden. Naast een verbod in Den Haag en Delft, heeft ook Henri Lenferink van Leiden dit lokaal verboden.

