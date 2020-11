Coronavirus: 'Twee weken online onderwijs en besmettingen gaan drastisch omlaag'

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

'Met twee weken online onderwijs kun je aantal besmettingen drastisch omlaag brengen'

Het aantal coronabesmettingen bevindt zich op dit moment nog altijd op een 'onaanvaardbaar hoog niveau'. Dat zei Wim Schellekens, oud-hoofdinspecteur voor de Gezondheidszorg en lid van het Red Team - dat de overheid gevraagd en ongevraagd adviseert tijdens deze coronacrisis - woensdagochtend in West Wordt Wakker op Radio West. 'Elke dag zijn er nog steeds 5000 nieuwe besmettingen, we móeten echt omlaag.'

Wat volgens hem zou kunnen helpen, is om het fysieke onderwijs twee weken voor het begin van de kerstvakantie te vervangen door online onderwijs. 'In scholen zitten dertig kinderen acht uur per dag dicht op elkaar, in een nauwe ruimte. Als daar een besmet kind tussen zit dat andere kinderen besmet die het vervolgens meenemen naar huis, naar ouders en grootouders, houd je de besmettingsketen in stand. Door twee weken voor de kerstvakantie online onderwijs te geven zou het reproductiegetal - nu boven de 1,0 - teruggebracht kunnen worden tot 0,8 of 0,7. Zo kun je het aantal besmettingen veel drastischer omlaag brengen.' Volgens hem is dit niet funest voor de leerlingen, in tegenstelling tot de lange periode van thuisonderwijs rond de zomervakantie. 'Drie of vier maanden niet naar school gaan, is inderdaad niet goed. Maar een of twee weken online onderwijs kan geen schade opleveren.'

Over het vieren van Kerstmis en Oud en Nieuw met familieleden en vrienden in deze coronatijd is Schellekens hoe dan ook niet hoopvol. 'Je moet je instellen op beperkte mogelijkheden dit jaar. We zullen ons moeten inhouden.'

Studenten: schrap bindend studieadvies in deze abnormale tijden

Universiteiten moeten meer begrip tonen voor 'de moeilijke situatie waar eerstejaarsstudenten zich in bevinden' en alsnog het bindend studieadvies (BSA) schrappen, vinden acht lokale studentenbonden. Ze hebben de colleges van bestuur van hun universiteiten een brandbrief gestuurd met de dringende oproep om de lijn van de hogescholen te volgen, die dit jaar geen BSA hanteren vanwege de negatieve gevolgen die de coronapandemie heeft voor het hoger onderwijs. Universiteiten vinden het zelf tot nog toe niet nodig om het BSA in dit collegejaar opnieuw te schrappen. Vorig collegejaar deden ze dat nog wel.

Industrie verwacht volgend jaar minder investeringen

De Nederlandse industrie verwacht in 2021 minder te investeren in machines, vervoersmiddelen, gebouwen en andere zogeheten materiële vaste activa. Dat komt onder meer door de onzekerheid vanwege de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt gerekend op een daling van de investeringen met drie procent.

Het statistiekbureau zegt dat bijna een derde van de industriële ondernemers door de coronacrisis negatiever is over de verwachte investeringen. Die gaan waarschijnlijk vooral dalen in de raffinaderijen en chemie en de metaalindustrie. Dat zijn twee branches met een groot gewicht in het totaalcijfer van de industrie.

Oppositie boos dat Hugo de Jonge coronabeleid eerst met pers bespreekt

De oppositie in de Tweede Kamer is gepikeerd omdat zorgminister Hugo de Jonge dinsdag tegenover journalisten heeft gesproken over een mogelijk aanscherping van de coronamaatregelen, in plaats van de gehoopte versoepeling richting de feestdagen. De Kamer is daarover niet geïnformeerd.

PVV-leider Geert Wilders hoorde De Jonge naar eigen zeggen 'uitgebreid' spreken over het coronabeleid, toen hij zelf met journalisten stond te praten buiten de plenaire zaal. 'Ik kan er niet tegen als bewindslieden de pers te woord staan, en wij het hier niet weten en er niet over kunnen debatteren.' Wilders wil hier uiterlijk volgende week een coronadebat over met De Jonge en met premier Mark Rutte. 'En niet pas nadat ze weer een persconferentie hebben gegeven. Anders had hij zijn mond moeten houden. Als hij met de pers praat, dan ook hier."' Zijn verzoek kan op brede steun rekenen bij de andere oppositiepartijen.

