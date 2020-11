Coronavirus: Vaccinatie coronavirus begint waarschijnlijk pas volgend jaar

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

De Jonge: heb niet willen vooruitlopen op hardere corona-aanpak

Zorgminister Hugo de Jonge heeft 'geenszins' vooruit willen lopen op extra maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, toen hij dinsdag na het vragenuur in de Tweede Kamer de pers te woord stond. Hij heeft slechts 'de epidemiologische situatie geduid', schrijft hij aan de Kamer.

De oppositie viel dinsdag over de opmerkingen die De Jonge maakte tegenover journalisten. Hij zei dat het aantal coronabesmettingen niet de goede kant opgaat, en dat in plaats van de gehoopte versoepeling van de contactbeperkingen richting de feestdagen, er mogelijk juist een aanscherping nodig is.

PVV-leider Geert WIlders, die De Jonge hoorde spreken, vindt dat de minister die boodschap eerst met de Tweede Kamer had moeten delen. 'Ik kan er niet tegen als bewindslieden de pers te woord staan, en wij het hier niet weten en er niet over kunnen debatteren', zei hij.

Vaccinatie coronavirus begint waarschijnlijk pas volgend jaar

De kans is klein dat nog voor het einde van dit jaar de eerste Nederlanders zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Het is 'zoals het er nu uitziet niet waarschijnlijk, maar het is ook niet onmogelijk. We doen er alles aan, maar we hebben onvoldoende informatie om te zeggen of het nog dit jaar lukt. Niet alle stappen kunnen we zelf aansturen', aldus Jaap van Delden, programmadirecteur voor de coronavaccinatie bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Van Delden zegt niet de indruk te hebben dat Nederland achterloopt bij de buurlanden. Een vaccin moet eerst worden toegelaten tot de markt, daarna moet de levering worden vrijgegeven en uiteindelijk volgt de levering zelf. 'Alle Europese landen zullen een vaccin pas inzetten als dat geregistreerd is', aldus Van Delden.

Albert Heijn gaat voor kerst tot middernacht open

Supermarktketen Albert Heijn gaat in aanloop naar kerst op drukke dagen ongeveer 250 winkels tot middernacht openen om zo klanten nog beter verspreid boodschappen te laten doen in verband met het coronavirus.

Albert Heijn rekent namelijk op drukke weken in zijn winkels richting de feestdagen. Daarnaast zijn op eerste kerstdag 645 winkels van Albert Heijn open. Op tweede kerstdag zijn dat er 914. Op nieuwjaarsdag zijn opnieuw 645 winkels open. In totaal telt Albert Heijn ongeveer 980 winkels in Nederland.

Verder bezorgt Albert Heijn dit jaar voor het eerst online bestelde boodschappen op tweede kerstdag en daarnaast vanaf komend weekend zes weken lang op zondag. Dat betekent diverse extra bezorgmomenten voor klanten om zo de online drukte zoveel mogelijk te spreiden.

Aantal nieuwe coronagevallen met bijna 1000 gestegen

Het aantal nieuwe coronagevallen is het afgelopen etmaal weer toegenomen, na een scherpe daling de voorgaande dag. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 4947 positieve tests geregistreerd, maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bekend. In het voorgaande etmaal ging het om 3970 nieuwe gevallen. Dat betekent een toename van 977 in het afgelopen etmaal.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwde dinsdag dat het aantal coronagevallen nog wel daalt, maar de afname stagneert. In de afgelopen zeven dagen kwamen er ruim 37.200 meldingen van positieve coronatests binnen bij het instituut, iets meer dan de week ervoor. Toen ging het om ruim 36.800 nieuwe gevallen.

Overheid verstrekte crisisnoodhulp niet altijd volgens de regels

De Nederlandse overheid heeft bij het verstrekken van de crisisnoodhulp de afgelopen maanden niet altijd de juiste procedures gevolgd. Dat zegt de Algemene Rekenkamer, die een reeks onderzoeken doet naar het kabinetsbeleid in crisistijd. Zo is bij bepaalde garanties of leningen niet altijd aan de voorwaarden voldaan over het dekken van de kosten. Ook is de Tweede Kamer in sommige gevallen te laat geïnformeerd.

De afgelopen maanden werd voor bijna 63 miljard euro aan garanties en leningen verstrekt om de economie door de coronacrisis te helpen. Daarvan wordt naar verwachting 2,6 miljard euro niet meer terugbetaald, aldus de Rekenkamer.

Verbod op carbidschieten in Noordwijk en Noordwijkerhout

De gemeenteraad van Noordwijk heeft besloten het carbidschieten rond de komende jaarwisseling te verbieden. Een voorstel van de partij Lijst Salman Noordwijk om een uitzondering te maken voor ervaren carbidschieters haalde het niet. 'Er zijn bijna geen evenementen en carbidschieten kan grote groepen van de bevolking aantrekken', legde burgemeester Wendy Verkleij volgens mediapartner Bollenstreek Omroep uit.

Eigenlijk zou het verbod op carbidschieten pas op 1 januari ingaan, maar er is dinsdagavond besloten om het verbod al enkele dagen eerder in te laten gaan, zodat er ook op oudjaarsdag niet meer geschoten kan worden. 'Mensen willen wat beleven. Er kan een wildgroei ontstaan van mensen die totaal geen kaas hebben gegeten van carbidschieten', zo verklaarde de burgemeester.

'Met twee weken online onderwijs kun je aantal besmettingen drastisch omlaag brengen'

Het aantal coronabesmettingen bevindt zich op dit moment nog altijd op een 'onaanvaardbaar hoog niveau'. Dat zei Wim Schellekens, oud-hoofdinspecteur voor de Gezondheidszorg en lid van het Red Team - dat de overheid gevraagd en ongevraagd adviseert tijdens deze coronacrisis - woensdagochtend in West Wordt Wakker op Radio West. 'Elke dag zijn er nog steeds 5000 nieuwe besmettingen, we móeten echt omlaag.'

Wat volgens hem zou kunnen helpen, is om het fysieke onderwijs twee weken voor het begin van de kerstvakantie te vervangen door online onderwijs. 'In scholen zitten dertig kinderen acht uur per dag dicht op elkaar, in een nauwe ruimte. Als daar een besmet kind tussen zit dat andere kinderen besmet die het vervolgens meenemen naar huis, naar ouders en grootouders, houd je de besmettingsketen in stand. Door twee weken voor de kerstvakantie online onderwijs te geven zou het reproductiegetal - nu boven de 1,0 - teruggebracht kunnen worden tot 0,8 of 0,7. Zo kun je het aantal besmettingen veel drastischer omlaag brengen.' Volgens hem is dit niet funest voor de leerlingen, in tegenstelling tot de lange periode van thuisonderwijs rond de zomervakantie. 'Drie of vier maanden niet naar school gaan, is inderdaad niet goed. Maar een of twee weken online onderwijs kan geen schade opleveren.'

Over het vieren van Kerstmis en Oud en Nieuw met familieleden en vrienden in deze coronatijd is Schellekens hoe dan ook niet hoopvol. 'Je moet je instellen op beperkte mogelijkheden dit jaar. We zullen ons moeten inhouden.'

Studenten: schrap bindend studieadvies in deze abnormale tijden

Universiteiten moeten meer begrip tonen voor 'de moeilijke situatie waar eerstejaarsstudenten zich in bevinden' en alsnog het bindend studieadvies (BSA) schrappen, vinden acht lokale studentenbonden. Ze hebben de colleges van bestuur van hun universiteiten een brandbrief gestuurd met de dringende oproep om de lijn van de hogescholen te volgen, die dit jaar geen BSA hanteren vanwege de negatieve gevolgen die de coronapandemie heeft voor het hoger onderwijs. Universiteiten vinden het zelf tot nog toe niet nodig om het BSA in dit collegejaar opnieuw te schrappen. Vorig collegejaar deden ze dat nog wel.

Industrie verwacht volgend jaar minder investeringen

De Nederlandse industrie verwacht in 2021 minder te investeren in machines, vervoersmiddelen, gebouwen en andere zogeheten materiële vaste activa. Dat komt onder meer door de onzekerheid vanwege de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt gerekend op een daling van de investeringen met drie procent.

Het statistiekbureau zegt dat bijna een derde van de industriële ondernemers door de coronacrisis negatiever is over de verwachte investeringen. Die gaan waarschijnlijk vooral dalen in de raffinaderijen en chemie en de metaalindustrie. Dat zijn twee branches met een groot gewicht in het totaalcijfer van de industrie.

Oppositie boos dat Hugo de Jonge coronabeleid eerst met pers bespreekt

De oppositie in de Tweede Kamer is gepikeerd omdat zorgminister Hugo de Jonge dinsdag tegenover journalisten heeft gesproken over een mogelijk aanscherping van de coronamaatregelen, in plaats van de gehoopte versoepeling richting de feestdagen. De Kamer is daarover niet geïnformeerd.

PVV-leider Geert Wilders hoorde De Jonge naar eigen zeggen 'uitgebreid' spreken over het coronabeleid, toen hij zelf met journalisten stond te praten buiten de plenaire zaal. 'Ik kan er niet tegen als bewindslieden de pers te woord staan, en wij het hier niet weten en er niet over kunnen debatteren.' Wilders wil hier uiterlijk volgende week een coronadebat over met De Jonge en met premier Mark Rutte. 'En niet pas nadat ze weer een persconferentie hebben gegeven. Anders had hij zijn mond moeten houden. Als hij met de pers praat, dan ook hier."' Zijn verzoek kan op brede steun rekenen bij de andere oppositiepartijen.

