Coronavirus: Daling aantal coronagevallen, 'buitenlandse vakantie onverantwoord'

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

Aantal coronagevallen daalt licht

Het aantal coronagevallen is iets gedaald. Tussen woensdagochtend en donderdag werden 4506 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op woensdag meldde dat instituut iets minder dan 5000 nieuwe gevallen.

Het totaal aantal bevestigde besmettingen kwam donderdag boven de half miljoen uit. Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 503.000 mensen in Nederland positief getest.

Het aantal sterfgevallen steeg donderdag met 76. Dat wil niet zeggen dat al die mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Op woensdag meldde het RIVM 74 sterfgevallen door het virus. Van bijna 9200 Nederlanders is nu vastgesteld dat ze aan het virus zijn overleden.

Coronademonstratie op Lammermarkt in Leiden

Op de Lammermarkt vindt aanstaande zondag vanaf 13.00 uur een manifestatie plaats. Het gaat om een bijeenkomst die wordt georganiseerd door VoorVrijheid, dat zich zorgen maakt over coronavaccinaties. De gemeente Leiden heeft een melding van de manifestatie ontvangen, de organisatie verwacht ongeveer 600 bezoekers.

Tijdens de manifestatie met sprekers en muziek zal aandacht worden gevraagd voor de vrijheid om zelf te mogen beslissen of je wordt gevaccineerd. De organisatoren uitten in de aankondigende flyer vragen die de lezer tot nadenken moeten aanzetten. Het gaat daarbij over de noodzaak van vaccinaties en welke vrijheid er is om daarvoor te kiezen. “Herken jij jezelf in deze vragen? Heb jij ook dezelfde zorgen? Sluit dan aan”, schrijft de organisatie in de flyer, zo meldt mediapartner Sleutelstad.

Financiële schade voor sportsector loopt op tot 1 miljard

De financiële schade voor de Nederlandse sportsector als gevolg van de coronacrisis is opgelopen tot zo'n 1 miljard euro. Dat staat in de tweede rapportage van het Mulier Instituut. Dat doet in opdracht van het ministerie van VWS, sportkoepel NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten onderzoek naar de gevolgen van het coronavirus op de financiering van de sport en op het sport- en beweeggedrag van Nederlanders. Het Mulier Instituut heeft donderdag de tweede Monitor Sport en Corona naar de Tweede Kamer gestuurd.

In de zomer presenteerden de onderzoekers hun eerste bevindingen. Toen was de inschatting dat de schade voor de Nederlandse sport op dat moment 400 tot 600 miljoen euro bedroeg. Inmiddels is de financiële schade opgelopen tot bijna 1 miljard euro. Het totale omzetverlies voor de hele sportsector bedraagt 2,1 miljard, maar door kostenbesparingen en steunmaatregelen van de overheid wordt een deel daarvan opgevangen.

De grootste klappen vallen in de breedtesportsector. Het Mulier Instituut schat het omzetverlies voor de sportverenigingen en sportondernemers, zoals fitnesscentra en zwembaden, op 1,5 miljard. Daar blijft ook na terugbrengen van de kosten en diverse steunpakketten nog zo'n 700 miljoen euro van over.

LUMC wil gezonde mensen besmetten voor onderzoek

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) doet onderzoek naar de mogelijkheden om gezonde mensen met het coronavirus te besmetten. Zo hoopt het ziekenhuis inzicht te krijgen in de reactie van het lichaam op een coronabesmetting. Zodra de financiering rond is en een ethische commissie zich over het onderzoek heeft gebogen, kan de proef beginnen.

Carbidschieten in Alphen aan den Rijn niet verboden

De gemeente Alphen aan den Rijn gaat carbidschieten met de jaarwisseling niet verbieden. Onder meer in het Alphense Europapark is het afschieten van carbid een jaarlijkse traditie. De gemeente gaat het carbidschieten daarom niet verbieden, zo meldt mediapartner Studio Alphen. 'Carbidschieten is een traditie die velen belangrijk vinden en die ook dit jaar op oudjaarsdag in onze gemeente mogelijk blijft'

Het carbidschieten wordt door de gemeente niet als evenement gezien, maar de afschieters moeten wel een plan opstellen. 'Coronamaatregelen, waaronder afstand houden en het verbod op evenementen en samenkomsten, leggen dit jaar wel beperkingen aan het carbidschieten op.'

'Ook zonder lockdown zouden consumenten minder uitgeven'

Ook zonder lockdown zouden consumenten minder geld hebben uitgegeven. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn novemberraming. Volgens de belangrijke adviseur van het kabinet zou de infectiegraad zonder beperkende maatregelen langer hoog liggen. Daardoor zouden consumenten uit angst voor het virus geen risico's willen nemen en minder naar restaurants, winkels en evenementen gaan.

Na het uitbreken van de coronacrisis is de consumptie van Nederlandse huishoudens sterk gedaald. Zo verschilde het uitgavenpatroon in april tijdens de lockdown zo'n 17 procent met dat van een jaar eerder. Ook na het opheffen van de maatregelen bleven de consumentenbestedingen 6 procent achter bij normaal, gedreven door de vrees voor besmettingen.

Het CPB wijst ook naar een onderzoek in de Verenigde Staten, waar de aanpak van corona per staat anders is. Het effect van een hogere besmettingsgraad op de consumptie was daarbij veel groter dan het effect van een lockdown. Dat wekt de suggestie dat consumenten bij hoge besmettingsgraden wel twee keer nadenken alvorens vrienden, familie of een kroeg te bezoeken. 'Het leert ons dat economisch gedrag mede gedreven kan worden door zorgen om gezondheid', aldus het CPB.

Drukte webwinkels leidt amper tot leveringsproblemen

De drukte bij webwinkels rond de feestdagen leidt vooralsnog amper tot leveringsproblemen, meldt BNR Nieuwsradio. Uit navraag bij grote webwinkels zoals bol.com, Zalando en Blokker blijkt dat pakketjes op tijd worden bezorgd. Ook verwachten de webwinkels de komende dagen geen massale vertragingen.

Bol.com zegt dat het 'drukker dan ooit' is, maar verwacht 'veruit het grootste deel van de pakketjes' op tijd te kunnen leveren. Volgens een woordvoerder kan dat dankzij goede afspraken met bezorgers. Ook Zalando heeft nog geen problemen en zegt zich 'ruim van tevoren' te hebben voorbereid en de verwachte volumes te hebben afgestemd op de drukte. Modebedrijf H&M laat hetzelfde weten aan BNR.

Driekwart Nederlanders: 'Ga niet op vakantie in winter'

Driekwart van de Nederlanders vindt het onverantwoord als mensen deze winter op vakantie gaan naar het buitenland. De helft meent dat meer maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat blijkt uit een opiniepeiling die bureau Markteffect vorige week hield in opdracht van het AD.

Half miljoenste Nederlander positief getest op coronavirus

Het aantal Nederlanders met het coronavirus stijgt tot meer dan een half miljoen. Het aantal positieve tests komt donderdag boven die grens uit, net geen negen maanden na de eerste vastgestelde besmetting. De teller stond woensdag op bijna 499.000 gevallen. Gemiddeld komen er ruim 5000 positieve tests per etmaal bij.

Sterfte door coronavirus in zuiden acht keer zo hoog als in noorden

De eerste golf van coronabesmettingen heeft in de zuidelijke provincies beduidend meer levens geëist dan in de rest van het land. Dat het zuiden het zwaarst werd getroffen was op zich wel bekend, maar het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt met regionale cijfers duidelijk hoe groot de verschillen precies zijn. Zuid-Nederland telde relatief gezien ruim acht keer zoveel coronaslachtoffers als Noord-Nederland.

Zeventig procent van aan corona overleden mensen langdurig ziek

In de regio's Haaglanden en Hollands Midden zijn tijdens de eerste golf minder mensen overleden dan gemiddeld in Nederland. De meeste mensen die in de regio overleden aan het coronavirus waren al langdurig ziek. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het CBS heeft donderdag de cijfers bekendgemaakt over het aantal mensen dat aan het coronavirus is overleden, of vermoedelijk aan het virus is overleden. Tijdens de eerste golf, die volgens het CBS tot eind juni duurde, overleden een op de zes mensen in Nederland aan covid-19 (17,4 procent). In de regio Haaglanden overleden in die periode 533 inwoners aan het coronavirus, terwijl er in totaal 3222 overlijdens werden genoteerd. Hiermee komt het percentage met 16,5 procent iets onder het landelijk gemiddelde uit.

Ziekteverzuim in de zorg hoogste sinds 2010

In het tweede kwartaal van 2020 was het ziekteverzuim onder werknemers in de zorg het hoogste sinds 2010, het begin van de meting in de branche. Alleen in de jeugdzorg was het ziekteverzuim lager dan in het tweede kwartaal in 2019. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Het ziekteverzuim in de branche kent een seizoenspatroon. In het eerste kwartaal is het verzuimpercentage altijd het hoogst. In de verpleging, verzorging en thuiszorg was dat ook dit jaar het geval, maar het verzuim daalde in het tweede kwart nauwelijks. In het eerste kwartaal bedroeg het verzuim nog 8 procent, terwijl dit in het tweede kwartaal 7,9 procent was. Voor de hele sector daalde het verzuimpercentage van 6,7 procent naar 6,2 procent.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.