Coronavirus: 'Onverantwoord als mensen deze winter op vakantie gaan naar het buitenland'

Driekwart Nederlanders: 'Ga niet op vakantie in winter'

Driekwart van de Nederlanders vindt het onverantwoord als mensen deze winter op vakantie gaan naar het buitenland. De helft meent dat meer maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat blijkt uit een opiniepeiling die bureau Markteffect vorige week hield in opdracht van het AD.

Half miljoenste Nederlander positief getest op coronavirus

Het aantal Nederlanders met het coronavirus stijgt tot meer dan een half miljoen. Het aantal positieve tests komt donderdag boven die grens uit, net geen negen maanden na de eerste vastgestelde besmetting. De teller stond woensdag op bijna 499.000 gevallen. Gemiddeld komen er ruim 5000 positieve tests per etmaal bij.

Sterfte door coronavirus in zuiden acht keer zo hoog als in noorden

De eerste golf van coronabesmettingen heeft in de zuidelijke provincies beduidend meer levens geëist dan in de rest van het land. Dat het zuiden het zwaarst werd getroffen was op zich wel bekend, maar het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt met regionale cijfers duidelijk hoe groot de verschillen precies zijn. Zuid-Nederland telde relatief gezien ruim acht keer zoveel coronaslachtoffers als Noord-Nederland.

Zeventig procent van aan corona overleden mensen langdurig ziek

In de regio's Haaglanden en Hollands Midden zijn tijdens de eerste golf minder mensen overleden dan gemiddeld in Nederland. De meeste mensen die in de regio overleden aan het coronavirus waren al langdurig ziek. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het CBS heeft donderdag de cijfers bekendgemaakt over het aantal mensen dat aan het coronavirus is overleden, of vermoedelijk aan het virus is overleden. Tijdens de eerste golf, die volgens het CBS tot eind juni duurde, overleden een op de zes mensen in Nederland aan covid-19 (17,4 procent). In de regio Haaglanden overleden in die periode 533 inwoners aan het coronavirus, terwijl er in totaal 3222 overlijdens werden genoteerd. Hiermee komt het percentage met 16,5 procent iets onder het landelijk gemiddelde uit.

Ziekteverzuim in de zorg hoogste sinds 2010

In het tweede kwartaal van 2020 was het ziekteverzuim onder werknemers in de zorg het hoogste sinds 2010, het begin van de meting in de branche. Alleen in de jeugdzorg was het ziekteverzuim lager dan in het tweede kwartaal in 2019. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Het ziekteverzuim in de branche kent een seizoenspatroon. In het eerste kwartaal is het verzuimpercentage altijd het hoogst. In de verpleging, verzorging en thuiszorg was dat ook dit jaar het geval, maar het verzuim daalde in het tweede kwart nauwelijks. In het eerste kwartaal bedroeg het verzuim nog 8 procent, terwijl dit in het tweede kwartaal 7,9 procent was. Voor de hele sector daalde het verzuimpercentage van 6,7 procent naar 6,2 procent.

