Coronavirus: Bisschoppen komen met website voor Kerstmis

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

Bisschoppen komen met website voor Kerstmis

De bisschoppen hebben vrijdag de website Vierkerstmis.nl online gezet. De website is gemaakt zodat iedereen Kerstmis kan vieren, ook als er geen plek is in de kerken vanwege het coronavirus, aldus de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland (RKK). 'Er kan waarschijnlijk maar een beperkt aantal mensen bij elke kerstviering zijn, maar Kerstmis is te belangrijk om niet te vieren. Het hoogfeest kan mensen bemoedigen', vinden de bisschoppen. Op de website staan liturgieboekjes voor alle zondagen van de adventstijd en de kerstdagen. Met de boekjes kunnen mensen zich thuis voorbereiden op Kerstmis.

Via de site kunnen kerkgangers ook parochies in de buurt vinden om te kijken of ze een plek kunnen reserveren voor een kerstmis. Ze kunnen ook klikken op een livestream van zo'n viering.

Nederlandse banken verleenden 30,6 miljard euro aan coronasteun

De coronasteun van banken is verder toegenomen. Nederlandse banken hebben sinds de uitbraak van het coronavirus in maart inmiddels 30,6 miljard euro aan steun verleend. Het ging daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of uitstel van aflossingen. Daar maakten ruim 169.000 ondernemers en meer dan 37.000 particulieren gebruik van, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Nederlandse deskundige speurt met WHO naar herkomst corona

Viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC in Rotterdam maakt deel uit van een internationaal onderzoeksteam van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, dat onderzoek gaat doen naar de herkomst van het coronavirus. Het virus stak vorig jaar voor het eerst bij mensen de kop op in de Chinese stad Wuhan, maar waar het toen precies vandaan kwam is tot op heden nog niet helemaal duidelijk.

Vertrouwen producenten in economie herstelt zich toch weer

Nadat het herstel van het vertrouwen dat producenten hebben in de economie in oktober tot staan was gebracht, zijn de producenten deze maand weer iets optimistischer gestemd. Met name de orderportefeuille leidde tot minder pessimisme bij de industriële ondernemers, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

'Overheden moeten openbaar vervoer financieel steunen'

Als het aan topman Pier Eringa van Transdev Nederland (Connexxion) ligt, moeten overheden het openbaar vervoer met honderden miljoenen euro's ondersteunen. Het geld is volgens hem nodig omdat de ov-bedrijven moeten investeren in elektrische bussen, terwijl er vanwege de coronacrisis veel minder inkomsten binnenkomen. 'Wij moeten vanwege de klimaatambities fors investeren in elektrische bussen. Een gewone bus kost twee ton, een elektrische het dubbele. Banken gaan ons dat geld nu niet lenen, want er komt niks binnen. Er zijn honderden miljoenen euro’s extra nodig', zegt Eringa in een interview met het AD.

Nederlandse banken verleenden 30,6 miljard euro aan coronasteun

De coronasteun van banken is verder toegenomen. Nederlandse banken hebben sinds de uitbraak van het coronavirus in maart inmiddels 30,6 miljard euro aan steun verleend. Het ging daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of uitstel van aflossingen. Daar maakten ruim 169.000 ondernemers en meer dan 37.000 particulieren gebruik van, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

CBS: aantal overlijdens daalt verder, nog wel hoger dan normaal

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt dat het aantal sterfgevallen vorige week daalde, maar nog steeds hoger was dan normaal. De tweede golf van sterfgevallen die vermoedelijk wordt veroorzaakt door het coronavirus heeft tot nu toe minder slachtoffers geëist dan de eerste, maar duurt wel langer. Vorige week kwamen naar schatting 3350 mensen te overlijden. Dat zijn er 350 meer dan de afgelopen jaren normaal was rond deze tijd. Wel wordt de dalende trend van de afgelopen weken voortgezet. Een week eerder telden de statistici nog 3530 overlijdens.

'December wordt drukste maand ooit voor webwinkels en bezorgers'

De coronacrisis zal in december tot recorddrukte leiden bij webwinkels en pakketbezorgers. Consumenten zullen vanaf half november tot eind dit jaar 75 procent meer online besteden dan vorig jaar, zo verwacht ABN AMRO op basis van transactiedata.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.