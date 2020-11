Coronavirus: Geen vreugdevuren in Delft met de jaarwisseling

Geen vreugdevuren in Delft

Burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft in goed overleg met de organisatoren besloten dat de vreugdevuren dit jaar niet door kunnen gaan. De organisatoren van de vreugdevuren aan de Brasserskade en in Tanthof hadden een evenementenvergunning aangevraagd voor de komende jaarwisseling. Vanwege de coronamaatregelen kunnen deze vuren echter niet doorgaan.

Burgemeester Van Bijsterveldt: 'Het is een teleurstelling dat de vreugdevuren na alle voorbereidende werkzaamheden van de organisatoren dit jaar niet door kunnen gaan. Helaas is het in deze tijd niet mogelijk om vreugdevuren op een plezierige en veilige manier te organiseren. Een versoepeling van de maatregelen in december waarbij evenementen weer worden toegestaan is niet te verwachten. Maar ook met een kleine groep is het organiseren van een vreugdevuur het vanwege de coronamaatregelen niet uitvoerbaar. Placeren en 1,5 afstand passen niet bij een buurtfeest zoals een vreugdevuur. Ik wil de organisatoren complimenteren voor hun serieuze aanpak van de vergunningaanvraag en hoop dat de vreugdevuren volgend jaar wel op een veilige manier kunnen plaatsvinden.'

Rutte: niet optimistisch dat cijfers komende 1,5 week verbeteren

Premier Mark Rutte is 'niet heel optimistisch' dat de coronacijfers de komende anderhalve week gaan verbeteren. Dat zei hij tijdens zijn wekelijkse persconferentie op vrijdag. 'Het daalt niet zoals je zou willen.'

Volgens hem is het beeld hetzelfde als vorige week vrijdag. Ook toen zei hij dat het niet waarschijnlijk is dat er coronamaatregelen worden versoepeld voor de kerst. Op basis van de huidige cijfers herhaalt hij die boodschap deze vrijdag. Op 8 december moet er meer duidelijkheid over komen.

Ruim twee weken geleden zag de premier het nog zonniger in. Tijdens de vorige persconferentie over de ontwikkelingen rondom de coronacrisis, met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), schetste hij nog het scenario dat er halverwege december mogelijk meer kon. Ook toen hielden Rutte en De Jonge de slag om de arm dat de daling in de coronacijfers moet doorzetten.

Lager opgeleiden voelen coronacrisis het ergst

Mensen met een lagere opleiding krijgen de hardste klappen van het coronavirus. Niet alleen tijdens de huidige uitbraak, maar ook in de toekomst, waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook ouderen en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen zullen de gevolgen voelen.

Mensen met een lagere opleiding hebben vaker chronische klachten, aldus het RIVM. Als ze dan besmet raken met het coronavirus, is de kans groter dat ze ernstig ziek worden. Bovendien kunnen ze hun werk minder vaak vanuit huis doen en bestaat het risico dat ze werkloos worden. Dat kan weer gevolgen hebben voor hun geestelijke gezondheid. 'De combinatie van ontwikkelingen op dit gebied geeft een zorgelijk beeld, zeker als de pandemie nog lang aanhoudt', aldus het RIVM.

De Jonge: kritische vragen over vaccin horen bij testfase

Het is logisch dat in deze fase van de ontwikkeling kritische vragen worden gesteld over de werkzaamheid van een mogelijk coronavaccin van de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca. Dat zegt zorgminister Hugo de Jonge.

Deze week rezen twijfels over de effectiviteit van het vaccin dat AstraZeneca ontwikkelt samen met de universiteit van Oxford. Waarschijnlijk is een nieuw onderzoek nodig. Het is het eerste vaccin waarover Nederland samen met andere Europese landen een contract sloot voor de levering van honderden miljoenen doses.

'Alle vaccins worden heel erg goed getest, voordat er überhaupt aan toelating wordt gedacht', benadrukt De Jonge. Als het Europese geneesmiddelenagentschap EMA zijn fiat geeft 'is een vaccin veilig en effectief, want anders wordt het niet gebruikt.'

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen iets gedaald

Ziekenhuizen behandelen iets minder coronapatiënten dan op donderdag. Momenteel liggen 1769 mensen vanwege een besmetting in een ziekenhuis, het laagste aantal sinds 19 oktober. Het zijn 12 patiënten minder dan op donderdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen daalde van 1257 naar 1251. Op de intensive cares liggen nu 518 mensen met het coronavirus onder de leden, tegen 524 een dag eerder.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalt langzaam maar zeker. In de afgelopen twee weken zijn ongeveer honderd bedden vrijgekomen. Daardoor liggen er weer ongeveer evenveel coronapatiënten als mensen met andere aandoeningen op de intensive cares. De laatste keer dat intensivisten meer mensen met andere aandoeningen dan coronapatiënten onder hun hoede hadden, was op 23 oktober.

Flinke stijging van aantal coronagevallen afgelopen etmaal

Het aantal coronagevallen is flink gestegen. Tussen donderdag en vrijdagochtend werden 5790 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op donderdag meldde dat instituut ongeveer 4500 nieuwe gevallen en op woensdag ruim 4900.

Het aantal sterfgevallen steeg vrijdag met 84. Dat wil niet zeggen dat al die mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Op donderdag meldde het RIVM 75 sterfgevallen door het virus. Het waren er aanvankelijk 76, maar dat is vrijdag bijgesteld. Van ruim 9200 Nederlanders is nu vastgesteld dat ze aan het virus zijn overleden.

'Snijden in dienstregeling voorkomt lege treinen'

Door het komende halfjaar te snijden in de dienstregelingen voorkomt het openbaar vervoer dat treinen, bussen en trams onnodig leeg rondrijden, met een hoop extra kosten tot gevolg. Dat zegt verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur).

De branchevereniging van ov-bedrijven (OV-NL) zegt dat er in de eerste helft van 2021 zo'n 10 procent minder capaciteit zal zijn. Bedrijven moeten op die manier kosten besparen omdat zij niet alle schade die zij lijden door de coronamaatregelen vergoed krijgen van de overheid.

Het kabinet zorgt er volgens Van Veldhoven voor 'dat het openbaar vervoer overal in Nederland beschikbaar blijft voor al die mensen die ervan afhankelijk zijn'. Maar zij wijst erop dat daar 'een hele grote kostenplaat' aan hangt. Dit jaar ging het om een bedrag van 1,5 miljard euro.

Basisscholen: sluiting is allerlaatste redmiddel

Het verlengen van de kerstvakantie is "een allerlaatste redmiddel", vindt de koepel van basisscholen, de PO-Raad. Die is geen voorstander van het plan en hoopt dat het niet nodig is, maar zal zich wel aan een eventueel besluit van het kabinet houden.

Volgens de PO-Raad heeft een sluiting van scholen 'veel impact op leerlingen, leraren, schoolleiders en ouders'. Sommige leerlingen kunnen achterstanden oplopen. Rinda den Besten, voorzitter van de koepel, voegt daaraan toe: 'Leraren moeten onder de kerstboom het afstandsonderwijs weer in de steigers zetten en schoolleiders hebben ook enorm veel te regelen, waaronder devices, thuiswerk en noodopvang voor leerlingen met ouders in vitale beroepen en leerlingen met een kwetsbare thuissituatie.'

Het kabinet overweegt om basisscholen en middelbare scholen begin januari een week langer dicht te houden. Dit moet het aantal coronabesmettingen terugdringen. Onder tieners neemt het aantal gevallen toe en ook onder jongere kinderen is er een lichte stijging, terwijl het aantal positieve tests onder volwassenen daalt.

Commerciële teststraten weten soms niet genoeg van hygiëne

Commerciële coronatestlocaties hebben niet altijd genoeg verstand van hygiëne. Dat concludeert de toezichthouder, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na steekproefbezoeken aan de teststraten. De inspectie benadrukt dat het merendeel voldoet aan de richtlijnen.

Volgens de inspectie was er soms niet genoeg aandacht voor mogelijke 'kruisbesmetting', waarbij de geteste persoon het virus overdraagt aan de tester of andersom. Bovendien worden de zogenoemde antigeensneltesten vaak buiten afgenomen. Het testmateriaal moet daarvoor minstens 15 graden warm zijn, maar in de winter is dit lastig.

Overheid begint campagne over mondkapjesplicht

De overheid begint vrijdag met een publiekscampagne om mensen te wijzen op de mondkapjesplicht, die dinsdag ingaat. Vanaf dan is het verplicht om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimten. Door middel van onder meer radiospotjes, reclamebanners op websites en posts op social media wordt aan mensen uitgelegd wat er wel en niet onder een mondkapje wordt verstaan, en hoe je deze correct en veilig gebruikt.

De plicht geldt voor publiek toegankelijke binnenruimtes, waar onder meer winkels en de openbare delen van overheidsgebouwen onder vallen. Er kunnen echter uitzonderingen worden gemaakt, als iemand bijvoorbeeld om medische redenen geen kapje kan dragen.

Bisschoppen komen met website voor Kerstmis

De bisschoppen hebben vrijdag de website Vierkerstmis.nl online gezet. De website is gemaakt zodat iedereen Kerstmis kan vieren, ook als er geen plek is in de kerken vanwege het coronavirus, aldus de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland (RKK). 'Er kan waarschijnlijk maar een beperkt aantal mensen bij elke kerstviering zijn, maar Kerstmis is te belangrijk om niet te vieren. Het hoogfeest kan mensen bemoedigen', vinden de bisschoppen. Op de website staan liturgieboekjes voor alle zondagen van de adventstijd en de kerstdagen. Met de boekjes kunnen mensen zich thuis voorbereiden op Kerstmis.

Via de site kunnen kerkgangers ook parochies in de buurt vinden om te kijken of ze een plek kunnen reserveren voor een kerstmis. Ze kunnen ook klikken op een livestream van zo'n viering.

Een pastoor preekt op kerstavond tijdens de speciale nachtmis I Foto: ANP 2013/Bas Czerwinski

Nederlandse banken verleenden 30,6 miljard euro aan coronasteun

De coronasteun van banken is verder toegenomen. Nederlandse banken hebben sinds de uitbraak van het coronavirus in maart inmiddels 30,6 miljard euro aan steun verleend. Het ging daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of uitstel van aflossingen. Daar maakten ruim 169.000 ondernemers en meer dan 37.000 particulieren gebruik van, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Nederlandse deskundige speurt met WHO naar herkomst corona

Viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC in Rotterdam maakt deel uit van een internationaal onderzoeksteam van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, dat onderzoek gaat doen naar de herkomst van het coronavirus. Het virus stak vorig jaar voor het eerst bij mensen de kop op in de Chinese stad Wuhan, maar waar het toen precies vandaan kwam is tot op heden nog niet helemaal duidelijk.

Vertrouwen producenten in economie herstelt zich toch weer

Nadat het herstel van het vertrouwen dat producenten hebben in de economie in oktober tot staan was gebracht, zijn de producenten deze maand weer iets optimistischer gestemd. Met name de orderportefeuille leidde tot minder pessimisme bij de industriële ondernemers, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

'Overheden moeten openbaar vervoer financieel steunen'

Als het aan topman Pier Eringa van Transdev Nederland (Connexxion) ligt, moeten overheden het openbaar vervoer met honderden miljoenen euro's ondersteunen. Het geld is volgens hem nodig omdat de ov-bedrijven moeten investeren in elektrische bussen, terwijl er vanwege de coronacrisis veel minder inkomsten binnenkomen. 'Wij moeten vanwege de klimaatambities fors investeren in elektrische bussen. Een gewone bus kost twee ton, een elektrische het dubbele. Banken gaan ons dat geld nu niet lenen, want er komt niks binnen. Er zijn honderden miljoenen euro’s extra nodig', zegt Eringa in een interview met het AD.

CBS: aantal overlijdens daalt verder, nog wel hoger dan normaal

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt dat het aantal sterfgevallen vorige week daalde, maar nog steeds hoger was dan normaal. De tweede golf van sterfgevallen die vermoedelijk wordt veroorzaakt door het coronavirus heeft tot nu toe minder slachtoffers geëist dan de eerste, maar duurt wel langer. Vorige week kwamen naar schatting 3350 mensen te overlijden. Dat zijn er 350 meer dan de afgelopen jaren normaal was rond deze tijd. Wel wordt de dalende trend van de afgelopen weken voortgezet. Een week eerder telden de statistici nog 3530 overlijdens.

'December wordt drukste maand ooit voor webwinkels en bezorgers'

De coronacrisis zal in december tot recorddrukte leiden bij webwinkels en pakketbezorgers. Consumenten zullen vanaf half november tot eind dit jaar 75 procent meer online besteden dan vorig jaar, zo verwacht ABN AMRO op basis van transactiedata.

