Coronavirus: Aantal besmettingen gedaald naar 4499

Fors minder besmettingen

Het dagelijkse aantal coronagevallen is gedaald met bijna 1300. Tussen vrijdag en zaterdagochtend zijn 4499 positieve tests gemeld bij het RIVM. Op vrijdag meldde het instituut (na correctie) 5781 gevallen en dat was een flinke stijging ten opzichte van donderdag (ongeveer 4500).

De cijfers schommelen al de hele week, met dalingen op maandag, dinsdag en donderdag, en weer forse stijgingen op woensdag en vrijdag.

Sinterklaasoptocht in Den Haag door politie gestopt

De politie heeft zaterdagochtend een Sinterklaasoptocht op het Tesselseplein in Duindorp gestopt. Volgens de politie was het een spontane optocht met auto's en tientallen mensen. Ze waren onderweg naar Laak. De politie heeft de mensen aangesproken en de optocht stilgelegd. Op beelden is te zien dat er ook een flink aantal Zwarte Pieten op Scheveningen waren.

RIVM: tweede golf mogelijk pas in maart voorbij

Twee weken geleden dacht het RIVM dat we in januari weer terug zouden zijn op het niveau van afgelopen zomer. Nu zijn hoofd infectieziektebestrijding Jaap van Dissel en Jacco Wallinga, verantwoordelijk voor de rekenmodellen, somberder. Het zou in dit tempo weleens maart kunnen worden voordat de tweede golf voorbij is.

Veel knoppen voor de overheid om aan te draaien zien ze niet meer, meldt de NOS. Burgers zouden zich meer 'mede-eigenaar van het probleem coronaverspreiding moeten voelen', stellen de RIVM'ers.

Politie belaagd bij illegaal feest in Den Haag

Agenten zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag belaagd door bezoekers van een illegaal feest in een appartement in Den Haag. In die woning (tachtig vierkante meter) waren vijftig mensen aanwezig bij een feest. Buren hadden geklaagd over geluidsoverlast.

Vanwege het coronavirus zijn feesten niet toegestaan. Per dag mag iemand thuis één groep van maximaal drie personen ontvangen, waarbij ook anderhalve meter afstand wordt gehouden.

Supermarkten Alphen mogen tijdens en rond feestdagen langer open

Supermarkten en andere winkels in de levensmiddelenbranche in Alphen aan den Rijn mogen tijdens de feestdagen meer en langer geopend zijn. Dat heeft de Alphense gemeenteraad besloten, meldt mediapartner Studio Alphen. De winkels mogen op donderdag 24 en zaterdag 26 december (Tweede Kerstdag) langer geopend zijn. Daarnaast mogen ze ook op Nieuwjaarsdag de deuren openen.

Verschillende Alphense filialen van supermarktketen Albert Heijn hebben de gemeente gevraagd om de ruimere openingstijden mogelijk te maken. Zo zou drukte in winkels beter gespreid kunnen worden, waardoor coronamaatregelen beter te handhaven zijn voor zowel klanten als personeel. Daarvoor dient een eenmalige afwijking gemaakt te worden in de winkeltijdenverordening. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde hiermee in, het CDA en RijnGouweLokaal stemden tegen.

