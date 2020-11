LEES TERUG: Zeer pijnlijke middag voor ADO op bezoek bij Sparta

Scoreverloop Sparta Rotterdam - ADO Den Haag: 6-0 (1-0)

43. 1-0 Thy

53. 2-0 Mijnans

56. 3-0 Harroui

59. 4-0 Thy

80. 5-0 Engels

85. 6-0 Engels

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Heylen (79. Beugelsdijk), Pinto (68. Meijers); Harroui (68. L. Duarte), Auassar, Smeets (73. Gravenberch), Mijnans; D. Duarte, Thy (73. Engels)

Opstelling ADO: Koopmans; Van Ewijk, Del Fabro, Pinas, Faye; Rigo, Morrison (46. Philipp), Elmkies (72. Pascu); Besuijen (72. Catic), Karelis (72. Arweiler), Bourard

Gele kaarten: Smeets (Sparta), Pinas, Pascu (ADO)

Rode kaarten: -

Scheidsrechter: Blom

90+3. AFGELOPEN

85. DOELPUNT SPARTA

Engels met zijn tweede van de middag. Hij maakt er 6-0 van...

80. DOELPUNT SPARTA

5-0... Engels scoort na een voorzet van Meijers. Hij onderschept een te korte terugspeelbal van Philipp op Koopmans.

72. Drie wissels

ADO wisselt drie keer. Arweiler, Catic en Pascu vervangen Karelis, Besuijen en Elmkies.

59. DOELPUNT SPARTA

Het gaat helemaal mis in Rotterdam. Binnen zes minuten maakt Sparta drie (!) doelpunten. Thy maakt er - via de handen van Koopmans - 4-0 van.

56. DOELPUNT SPARTA

En nu is het wel 3-0. Pinas schuift de bal in de voeten van de tegenstander. Sparta straft keihard af. Harroui maakt 'm.

55. Paal

Duarte schiet vanaf een behoorlijke afstand hard op de paal. Het blijft 2-0.

53. DOELPUNT SPARTA

Sparta maakt er 2-0 van. Mijnans kopt de bal na een voorzet van Pinto hard binnen.

46. Tweede helft

Er is afgetrapt voor de tweede helft. Kan ADO iets doen aan die 1-0 achterstand?

Eén wijziging bij ADO. Morrison is achtergebleven in de kleedkamer. Philipp is zijn vervanger.

45. Rust

Er komt geen extra tijd bij. ADO gaat met een 1-0 achterstand de rust in. Matige wedstrijd, Sparta is de betere partij.

43. DOELPUNT SPARTA

Thy legt de bal vanuit de draai in de verre hoek en zet Sparta Rotterdam vlak voor rust op voorsprong: 1-0. Abels gaf de bal laag voor vanaf de rechterkant.

38. Voorlangs

Twee ADO-verdedigers krijgen Harroui niet van de bal en uit een moeilijke hoek schiet hij voorlangs.

28. Schot van Sparta

Een poging op doel van Sparta-speler Smeets gaat vrij hoog over... Een minuut later gebeurt precies hetzelfde. Beste kansen zijn voor de gastheren.

24. Twee keer geel

Pinas is te laat en haalt Smeets onderuit, die zich daarna laat gaan. Gele kaart voor beide spelers.

16. We worden nog niet warm

Iets meer dan een kwartier onderweg. Bij beide ploegen draait het nog niet helemaal lekker...

2. Kopbal

Een kopbal van Harroui is vrij eenvoudig te pakken door Koopmans. Klein speldenprikje van de thuisploeg.

1. Aftrap!

Er is afgetrapt na een indrukwekkende minuut stilte. De kelderkraker tussen Sparta Rotterdam en ADO Den Haag is begonnen!

Broertjes Michael en Jonathan Mulder op de bank bij ADO

Beide spelers maakten afgelopen zomer de overstap naar Den Haag en spelen in Onder 21.

Voor de wedstrijd

Voor de wedstrijd - Minuut stilte en rouwbanden bij Sparta

Voor de wedstrijd - Opstellingen

ADO: Lassana Faye (wordt door ADO gehuurd van Sparta), Ravel Morrison, Vicente Besuijen en Samy Bourard zijn nieuw in de basis. Shaquille Pinas is de aanvoerder.

Sparta: Tom Beugelsdijk (oud-speler ADO) en Aaron Meijers (wordt door ADO verhuurd aan Sparta) zitten op de bank. Afgelopen vrijdag gaf trainer Henk Fraser nog aan dat Abdou Harroui niet zou spelen vanwege een positieve coronatest vorige week. Hij is er na een nieuwe (negatieve) test toch bij.

Voor de wedstrijd - Met een #knipoog

Voor de wedstrijd - Historie

Van de 37 eerdere edities won Sparta er twintig, ADO acht; voor het laatst in april 2017. Vorig seizoen won Sparta met 4-2.

Sparta boekte twee weken geleden voor het eerst dit seizoen een overwinning. RKC Waalwijk werd met 2-0 verslagen.

Voor de wedstrijd - Spectaculair bekerduel

ADO Den Haag versloeg Sparta Rotterdam eind oktober in de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi. Doelman Luuk Koopmans kopte diep in de blessuretijd de 1-1 binnen. In de verlenging werd niet gescoord, waarna ADO de strafschoppen uiteindelijk beter nam. Zaterdagavond werd bekend dat ADO voor de tweede ronde van de beker is vrijgeloot.

Voor de wedstrijd - Eerste duel Ruud Brood

Ruud Brood speelt om 14.30 uur zijn eerste wedstrijd met ADO Den Haag. Hij is de opvolger van Aleksandar Rankovic. Rankovic werd twee weken terug de wacht aangezegd na de 2-4 nederlaag tegen FC Twente. Een dag later liet algemeen directeur Mohammed Hamdi weten dat Rankovic niet luisterde naar het technisch hart, dat onder leiding staat van Martin Jol. Dat werd hem, evenals de tegenvallende prestaties, zwaar aangerekend. Twee dagen later werd Brood aangekondigd.

Bekijk hieronder de voorbeschouwing met Brood van afgelopen vrijdag.

