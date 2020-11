Gouda gaat beginnen met de aanpak wateroverlast

Wateroverlast in de Deborahoeve in Gouda | Foto: AS Media

De plannen om de wateroverlast in Gouda aan te pakken zijn goedgekeurd. Hierdoor kunnen het Hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente beginnen de bodemdaling aan te pakken. 'Na 50 jaar stilstand kunnen we nu de noodzakelijke inhaalslag maken', zegt een tevreden wethouder Hilde Niezen.

De stad is gebouwd op veengrond. Door het gewicht van de woningbouw zakt deze grond elk jaar met enkele millimeters. Het gevolg van deze bodemdaling is dat bij hevige regenval leidingen breken en het bodemwater omhoog komt. Hierdoor heeft de gemeente geregeld last van wateroverlast.

Om deze bodemdaling aan te pakken gaan de gemeente en het hoogheemraadschap het waterpeil in de binnenstad met 25 centimeter verlagen. Hiervoor moeten twee zogenoemde peilscheidingen aangelegd worden. Dat zijn waterscheidingen die ervoor zorgen dat in een bepaald gebied een andere waterstand mogelijk is dan in de omgeving.

Bewoonbaarheid binnenstad

De gemeente Gouda en het hoogheemraadschap hebben ingestemd met deze plannen. De scheiding moet in 2024 af zijn, zodat in de vijf daaropvolgende jaren het peil langzaam kan worden verlaagd.

Daarmee krijgen de bewoners weer de grondwaterstand uit 1970 toen het peil voor het laatst werd verlaagd. De peilverlaging helpt tegen vochtproblemen in huis maar zorgt ook dat overlast bij harde regen weer een uitzondering wordt, zo legt wethouder Niezen uit. 'Na 50 jaar stilstand ligt er nu een degelijk plan om de noodzakelijke inhaalslag te maken. Dat is een belangrijke voorwaarde voor de bewoonbaarheid van onze binnenstad.'

Paalrot

De verlaging van het waterpeil is niet voor alle huiseigenaren in het centrum van Gouda voordelig. Een gedeelte van de binnenstad is op houten palen gebouwd. Lager grondwater kan voor paalrot zorgen. Hier zouden volgens het hoogheemraadschap maximaal zestig woningeigenaren mee te maken kunnen krijgen.

De gemeente Gouda en het hoogheemraadschap gaan de komende maanden onderzoeken hoe groot de kans op schade is en welke mogelijkheden er zijn om die schade te voorkomen. In de zomer van 2021 willen de partijen dan een besluit nemen om te kijken hoe die schade vergoed kan worden.

