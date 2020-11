Geen asbest vrij na felle brand Rijswijk, pand wordt wel gesloopt

Het restant van het pand dat zaterdagavond in brand vloog aan het Rijswijkse Julialaantje moet zo snel mogelijk gesloopt worden. Dat zegt de gemeente. Bouw en Woningtoezicht heeft de restanten zondag bekeken en wat nog overeind staat is te gevaarlijk om te laten staan, zeggen de inspecteurs.

Zaterdagavond brak brand uit in een leegstaande boerderij aan het Julialaantje. De brandweer had grote moeite om het vuur te blussen, omdat de aanvoer van water erg moeilijk was. Het was de derde keer dat op het terrein brand ontstond. Een woordvoerder van de brandweer zegt over de brand: 'Het pand stond leeg, er stonden hekken omheen en gas en electra waren afgesloten. Dan denk je al snel aan een stuk vuurwerk of baldadigheid.' Afgelopen zomer brak brand uit in een schuurtje bij hetzelfde pand. Die brand ontstond toen een paar jongens er een fikkie stookten.

Bij de brand gisteravond had een groot deel van Rijswijk last van de rook. Maar daar zat geen asbest in. 'De gemeente heeft ons verzekerd dat het pand al gesaneerd was, want wij waren ook bang voor asbest. Dat zie je vaak in een oud pand', zegt de brandweerwoordvoerder. Omdat het pand op de nominatie stond om gesloopt te worden, had de eigenaar het asbest al laten verwijderen.

'Vervelend en verontrustend'

Een woordvoerder van de gemeente noemt het 'vervelend en verontrustend' dat voor de derde keer brand op het terrein van Tennispark De Hofstede uitbreekt. Dat park wordt overigens niet meer gebruikt. 'Bij de vorige brand hebben we de eigenaar gevraagd maatregelen te nemen zodat er niemand meer naar binnen kon, en dat heeft hij ook gedaan. Er stonden hekken en de boel was dichtgetimmerd', aldus de gemeente. Wel was volgens hem ontdekt dat er een gat in het ijzeren hek was geknipt.

De brandweer heeft zaterdagavond een hijskraan laten komen die een groot deel van het dak heeft gesloopt zodat de brandweer veilig naar binnen kon om te blussen. Toen was volgens de woordvoerder al duidelijk dat het pand als verloren beschouwd moest worden. De gemeente zegt dat het kleine stukje wat nu nog overeind staat ook zo snel mogelijk weggehaald moet worden.

Plannen liggen klaar

De afgebrande boerderij was gebouwd in 1880 en stond volgens beheerder Gerard Lupker van Tennispark De Hofstede op de monumentenlijst. 'Het mocht niet gesloopt worden van de gemeente. In plannen om het gebied op te knappen, zou de boerderij gerestaureerd worden zodat er een restaurant zich kon vestigen.'

Er wordt al lange tijd gesproken over het opknappen van het gebied. 'In juni hebben raadsleden een rondleiding gekregen door het gebied en die waren best enthousiast', zegt de woordvoerder van de gemeente. In het gebied staat woningbouw gepland, en er moet een openbaar park komen. Maar na de brand van zaterdag wel zonder monumentale boerderij.