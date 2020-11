ADO-doelman Luuk Koopmans schaamt zich na zeperd: 'Heb dit nog nooit meegemaakt'

Trainer Ruud Brood is met een forse nederlaag begonnen bij ADO Den Haag. Sparta Rotterdam versloeg de zwakke Hagenaars met 6-0. 'Dit is klote', reageerde de nieuwe coach na afloop. 'Een aantal dingen weet je van een team dat minder draait, maar je verwacht niet dat het op deze manier loopt, met zoveel persoonlijke fouten en weinig agressiviteit. Daar begint het toch mee.'

Doelman Luuk Koopmans stond na afloop met het schaamrood op z'n kaken voor de camera. 'Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Het waren de mannen tegen de jongetjes', zei hij gefrustreerd. 'Als je zóveel duels verliest, dan win je sowieso geen wedstrijd. En als je dan individueel ook nog eens rare dingen gaat doen, dan krijg je dit. Voor mij is er ook weinig eer aan te behalen. Sparta kon drie doelpunten zo binnenschuiven.'

Voor Brood was het voor het eerst in zijn trainerscarrière dat hij zijn eerste competitieduel bij een nieuwe club verloor. Met 6-0 ten onder gaan is dan pijnlijk. 'Schamen is een heel groot woord, maar je voelt je natuurlijk niet prettig', zei hij. 'Ik vind het zo jammer dat de jongens zichzelf op deze manier laten hangen. Je kunt op z'n minst bij elkaar blijven en wat duels spelen.'

'Het ging faliekant mis'

Aan het einde van de tamme eerste helft brak spits Lennart Thy de ban namens Sparta. Na rust liep de thuisploeg snel uit. 'Ik zag niet aankomen dat bij het minste of geringste alles weg zou vallen binnen de ploeg. Ik zag wel ander gedrag dan op de trainingen. We moeten keihard werken, en dat probeerden we wel, maar dat ging faliekant mis', zei Brood.

Aanknopingspunten zien na de 6-0 nederlaag was na de wedstrijd lastig voor Brood. 'Maar je zult wel moeten. Ik heb wel gekeken naar wie er bij 4-0 of 5-0 zijn taken nog blijft doen. Dat waren er niet heel veel. Dan moet je wel beamen dat er nog een lange weg te gaan is. Er moet gewoon heel veel beter.' Ook Koopmans kon weinig zaken opnoemen die wel goed gingen. 'Ik heb niet het gevoel dat we ook maar iets goeds hebben gedaan vandaag.'

