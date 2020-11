Den Haag gaat carbidschieten verbieden

Het carbidschieten werd de afgelopen weken enorm populair, omdat het een alternatief zou kunnen zijn voor het afsteken van vuurwerk. Om de zorg te ontlasten heeft het kabinet besloten dat tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk afgestoken mag worden.

Het lijkt erop dat een verbod op carbidschieten volgt. 'Het carbidschieten wordt maandagavond in het Veiligheidsberaad besproken', legt de woordvoerder van de gemeente uit. Dat is het overleg tussen de burgemeesters van de verschillende veiligheidsregio's in Nederland. 'Daar zal besproken worden hoe een verbod eruit moet komen te zien.'

Cultureel erfgoed

De burgemeesters van Hillegom, Lisse en Teylingen zijn eveneens voor een verbod. Dit zal apart moeten komen, omdat carbidschieten niet onder het vuurwerkverbod vallen. Carbidschieten is vooral in Noord- en Oost-Nederland erg populair en staat op de culturele erfgoedlijst.

In de gemeente Midden-Delfland is het carbidschieten al jaren een populaire bezigheid. De politie en boa's lieten daar al eerder weten voor een verbod te zijn. De ervaring leert dat hier veel mensen op af komen, terwijl we dat juist tegen willen gaan', liet een woordvoerder van de politie weten. 'Het handhaven van het vuurwerkverbod en een eventueel carbidverbod zal sowieso weer een hele kluif zijn voor de politie. Maar het is niet aan ons om te bepalen of er wel of geen verbod komt op carbid schieten.'

