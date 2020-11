Kerst komt vroeg dit coronajaar: 'Beetje gezelligheid in huis halen, het is allemaal zo saai'

Bij tuincentrum Intratuin in Zevenhuizen zijn ze eerder begonnen met de kerstverkoop. Eigenaar Jan Duijndam: 'We hadden al snel in de gaten dat mensen er zin in hadden, maar ook om een betere spreiding te krijgen. We hebben de kerstafdelingen nog meer over de zaak verspreid. Zodat we niet alles op één plek hebben. En we hebben hele ruime paden gecreëerd om het winkelend publiek de ruimte te geven.'

Wat ook opvalt is de vroege verkoop van kerstbomen. Sommige mensen stellen dat uit tot na Sinterklaas vanwege de kinderen, maar anderen kunnen niet wachten. Bij het tuincentrum zijn ze er blij mee, want daardoor wordt de drukte verspreid over een langere periode. Maar is het wel goed voor de boom? Volgens Duijndam is het geen probleem: 'Ja, koop 'm nu vast. Haal het netje er netjes vanaf, leg 'm gewoon in je tuin of op je balkon neer. Eigenlijk voor de boom helemaal goed, lekker koel. En je kan hem opzetten wanneer jij dat wilt.'

Zin in kerst

Ook hier ziet Duijndam dat mensen er zin in hebben: 'Sterker nog, mensen tuigen nu ook een kerstboom op in de tuin. Ze willen het gezellig hebben. Er lichtjes in doen. Ja dat merken we. Mensen wordt ook opgeroepen om er eerder aan te beginnen, juist ook vanwege de spreiding. Neem nu al actie, en dat doen ze.'

Sommige bezoekers rijden met een volle winkelwagen het tuincentrum uit en zelfs dan zijn ze nog niet klaar voor kerst: 'Bijna klaar. Het liefst zou ik nog wel meer willen kopen, maar ik weet niet of dat mag van mijn man.' De reden waarom ze er dit jaar zo vroeg bij is, spreekt boekdelen: 'Beetje gezelligheid in huis halen. Het is allemaal zo saai door de corona.'

