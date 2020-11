'Achteraf meegevallen', sterk herstel bij sierteelt na eerste lockdown

In april reed Van Dijk nog in een tractor om bakken vol potplanten in een container te gooien om te vernietigen. De exportmarkt was volledig ingestort door de lockdown. Nu staat zijn hal vol witte en rode cyclamen, daarvan wordt tachtig procent geëxporteerd naar Roemenië. 'We hebben relatief veel geluk gehad', vertelt de teler in West Wordt Wakker op Radio West. 'We hebben geen gebruik hoeven maken van de steunpakketten.'

Van de 600 miljoen euro die was uitgetrokken om de sierteelt en de voedingstuinbouw door de coronacrisis te helpen, was in juni maar voor 156 miljoen euro steun aangevraagd. 'Ik stond bij wijze van spreken op het punt om de papieren de deur uit te te doen, toen de handel weer aantrok', legt Van Dijk uit.

'Toen stond de handel stil'

De bloementelers hebben volgens hem de grootste schade geleden omdat veel evenementen niet doorgingen, waardoor de bloemenafzet veel minder was. 'De tweede lockdown heeft wel gevolgen, maar veel minder dan de eerste. Toen stond de handel stil. Het herstel is bijzonder krachtig geweest.' Tijdens de eerste lockdown was vooral de aanvoer van jonge planten spannend. 'Die was onzeker en dat heeft veel gedoe gegeven.'

'Het is een spannend jaar geweest, nooit eerder begon het jaar zo goed. Toen kwam de lockdown. Achteraf is het meegevallen. Bij ons begint het nu met de kersthandel écht druk te worden', vertelt Van Dijk. Zelfs dochterlief moet meehelpen. Maar die is daar niet rouwig om. 'Liever dit, het is nu toch rustig met school.'