Vuurwerkhandelaar Frits kreeg cursus carbidschieten: 'Gevaarlijk, dus blijf er van af'

Bij carbidschieten wordt een bal of een deksel van een melkbus geschoten. Het schieten geeft harde knallen. 'Die luchtdruk en wat ze wegschieten is gevaarlijk. Een bal is hartstikke leuk, is eigenlijk ongevaarlijk, tenzij je er recht voor gaat staan op een meter, da's een ander verhaal natuurlijk. Maar als ze er andere dingen in gaan doen, wordt het echt gevaarlijk', vertelt Frits maandag in het radioprogramma West Wordt Wakker.

De vuurwerkhandelaar vindt het dan ook geen goed idee om Hagenaars en Hagenezen dit te laten leren. 'Dit wil je ze niet leren, ook niet op een veilige manier, want ze gaan toch experimenteren', zegt Frits tijdens de cursus. Zijn collega uit het Gelderse Hattem is het met hem eens: 'Je moet echt de ruimte nemen.' Burgemeester Van Zanen vindt het ook ongeschikt voor Den Haag en kwam daarom afgelopen weekend met een verbod.

'Blijf er van af'

'Ik heb geleerd dat je er hele leuke dingen mee kan doen, maar ook verkeerde', zegt Frits. Hij vindt het vooral onveilig voor mensen die het nog nooit gedaan hebben. 'Je moet het echt leren. Je moet het even onder de knie krijgen. En daar is geen tijd voor denk ik komende maand.'

Voor Frits is het dit jaar dus geen alternatief voor het gewone vuurwerk, dat dit jaar verboden is. Maar voor mensen die al jaren carbidschieten vindt Frits een verbod niet eerlijk. 'Mensen die al jaren carbidschieten, die moet je lekker hun ding laten doen en dus niet voor iedereen verbieden. Maar voor de leken: blijf er van af, het is niet van ons', waarschuwt Frits.

Politie en boa's willen landelijk verbod

De vakbonden van politie en boa's zijn voor een landelijk verbod op carbidschieten met de jaarwisseling. In het Veiligheidsberaad spreken burgemeesters maandagavond over aanvullende maatregelen rondom het carbidschieten.

'We moeten een waterbedeffect voorkomen, dat het carbidschieten in de ene gemeente verboden wordt en in een andere wel mag. Jongeren gaan zich dan verplaatsen en er komen teveel mensen op af', zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. De politiebond ANPV deelt die zorgen. 'Wij zijn echt voorstander van één beleid in heel Nederland. Je kunt niet een verbod hebben in Den Haag en vervolgens bij buurgemeente Leidschendam niet', aldus een woordvoerder. 'Dan lopen ze naar de andere kant van de straat en mag je het daar wel afsteken, dat is niet te handhaven.'

