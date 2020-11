Docent thuis na ophef over les moslimextremisme op Leidse school

De school heeft inmiddels afstand genomen van de opdracht, waarin de leerlingen een aantal vragen over de islam moesten verwerken tot een krantenartikel. Leerlingen, ouders en docenten zijn geschrokken 'van de heftigheid in de berichtgeving op (sociale) media', schrijft de directeur.

In de brief aan ouders en leerlingen staat ook dat de politie aangeeft dat er geen acute dreiging lijkt te zijn richting de school en de leerlingen. Toch heeft de school besloten het zekere voor het onzekere te nemen door de veiligheid extra te waarborgen. Zo is er nu maar één in- en uitgang beschikbaar voor leerlingen en docenten. Ook is er extra toezicht en is de wijkagent vaker in en rond de school te vinden.

Bedreigingen

De docent godsdienst die de gewraakte schrijfopdracht voor 3VWO maakte is voorlopig niet op de school aanwezig. Het is niet bekend of de docent is geschorst of dat hij thuiszit voor zijn eigen veiligheid. Op een besloten Instagrampagina kwamen doodsbedreigingen binnen aan het adres van de docent.

Bron: Instagram

Een woordvoerder van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL), waar het Visser Hooft Lyceum onder valt, laat weten dat de school nu vooral de rust probeert te waarborgen. 'We leggen de leerlingen in de onderbouw vanochtend uit wat er aan de hand is en proberen ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt.' De school wil verder niet reageren.

