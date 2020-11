Slachtoffer brand in rechtbank: 'We dachten dat we niet gered zouden worden'

'Ik beloofde mijn kinderen "mama haalt jullie hier uit", wat niet zo was want onderaan de brandtrap ging de nooddeur niet open. Die deur is altijd open, altijd, en toen niet.' Snikkend leest de jonge moeder haar slachtofferverklaring voor. Ze was één van de bewoners van de flat aan de Laan van Wateringse Veld in Den Haag waar op 1 januari van dit jaar brand woedde in de parkeergarage. De drie jonge mannen die verantwoordelijk worden gehouden voor die brand staan vandaag terecht.

De meeste slachtoffers kiezen ervoor om hun verklaring te laten voorlezen door hun advocaat, maar één vrouw voert dus zelf het woord: 'Door mijn gegil kwamen er redders en een politieagent ons te hulp, maar anders was het verkeerd afgelopen', vervolgt ze. De brand en het gevoel er niet levend uit te komen hebben haar zeer aangegrepen. 'Ik heb PTSS en een burn-out, ik kan geen leuke moeder meer zijn voor mijn kinderen.' Het gezin is inmiddels ook verhuisd.

Dat een van de buurjongens mede ervoor verantwoordelijk is maakt het extra moeilijk. 'Ik vond je altijd aardig', zegt ze, 'toen we waren gered heb je me nog getroost, en ik vroeg nog: waarom wijzen ze nou naar jou? Je zei dat je van niks wist. Je hebt me glashard voorgelogen. Ik hoop dat je ooit beseft wat je hebt aangericht.'

Wraak

Eerder op de ochtend heeft juist deze verdachte, de 19-jarige Tarik M., gezegd dat hij niet wist dat hoofdverdachte Abdellah el-H. van plan was om een auto in brand te steken. M. werd gebeld door medeverdachte Abdelhak A. of hij de parkeergarage onder de flat open wilde doen. Hij woonde er, en had dus een sleutel.

De garage moest open omdat El-H. wraak wilde nemen op een bewoner van de flat. El-H. had in de Nieuwjaarsnacht twee auto's in brand gestoken in de buurt, en de vrouw van de bewuste bewoner van de flat had één van die brandstichtingen gefilmd en het filmpje op sociale media gezet. El-H. en deze bewoner hadden al langer ruzie met elkaar. Toen El-H. aan het begin van de avond dat filmpje langs zag komen werd hij woest, zoals hij het zelf zegt, en hij wilde wraak.

Bekentenis

De inmiddels 23-jarige El-H. heeft in juni een volledige bekentenis afgelegd, en ook gezegd dat zijn medeverdachten zijn weggerend nadat hij in de parkeergarage was gelaten. Hij heeft in zijn eentje een steen door de achterruit van de auto van de bewoner gegooid en daarna een hoofdsteun aangestoken, daarna is ook hij weggerend.

De gevolgen waren enorm. Niet alleen de auto van de man op wie hij boos was brandde uit, maar ook zes andere. De bovengelegen appartementen moesten worden ontruimd, twaalf bewoners moesten door de brandweer met een hoogwerker worden geëvacueerd. Drie mensen moesten naar het ziekenhuis.

Schuld

Ook andere bewoners dachten dat hun laatste uur geslagen had. De man met wie El-H. ruzie had en zijn vrouw laten ook een slachtofferverklaring voorlezen: 'We zagen niks meer door de zwarte rook en zijn teruggegaan naar binnen. We dachten dat we niet gered zouden worden.' Uiteindelijk haalt de brandweer ze van het balkon. Ook zij gaan verhuizen.

El-H. neemt vandaag alle schuld op zich en betuigt meerdere malen spijt. 'Ik schaam me diep, en ik neem alle verantwoordelijkheid op me', zo zegt hij tegen de rechtbank.

Eis

De officier van justitie gelooft de verhalen van de jonge mannen. Ze stelt vast dat medeverdachten A. en M. wel wisten dat El-H. de auto van de flatbewoner wilde 'pakken', maar ze konden niet weten dat hij daarmee brandstichting bedoelde. Ze vraagt dan ook vrijspraak voor de twee.

El-H. was volgens de deskundigen die hem hebben onderzocht verminderd toerekeningsvatbaar toen hij de brand stichtte. Wel is er kans op herhaling, en daarom wil justitie dat hij niet alleen de gevangenis ingaat, maar ook behandeld wordt. De officier eist 2,5 jaar gevangenisstraf en TBS met voorwaarden. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.