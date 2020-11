Trucker Tommy (28) over heldendaad: 'Het ging allemaal vanzelf'

Het is woensdag 12 februari, een doodgewone werkdag voor Tommy Heineman. Voor het Alphense transportbedrijf Blom en Zn. maakt hij een rit naar Soesterberg om daar een lading plastic en karton af te leveren. Maar op de terugweg lijkt het net alsof Tommy terechtkomt in een Hollywood-film.

Het ongeluk op de A28 bij Leusden | Foto: politie

Op de A28 bij Leusden ziet hij een auto slingeren over de snelweg. De bestuurster hangt over het stuur heen. Hij remt en schuift een baan op. 'En toen ging het opeens heel snel', vertelt de jonge trucker. 'Ze kwam terug de snelweg op en toen heb ik haar de vangrail ingereden, omdat ik zag dat het niet goed ging.'

Instinctief

Nadenken is er op dat moment niet bij. En ook van zenuwen heeft hij nauwelijks last, die komen pas aan de oppervlakte als zijn vrachtwagen stilstaat. 'Wat ik gedaan heb, was gewoon heel instinctief. Het ging allemaal vanzelf. Later ging ik pas beseffen wat er was gebeurd en wat er allemaal had kunnen gebeuren.'

Het slachtoffer blijkt een 87-jarige vrouw die onwel is geworden achter het stuur. Net als Tommy is zij afkomstig uit Alphen aan den Rijn. En alsof dat nog niet genoeg toeval is: achter hen rijdt nóg een Alphenaar, al komen ze daar even later pas achter.

'Alsof het zo moest zijn'

Tommy en de 37-jarige Mark Vollebregt herkennen elkaar namelijk van de markt in Alphen, waar ze allebei hebben gewerkt. 'Heel bijzonder. Alsof het zo had moeten zijn', reageert Mark. Hij besluit op zijn beurt gelijk om eerste hulp aan de vrouw te verlenen.

Mark Vollebregt is als derde Alphenaar betrokken bij het ongeluk | Foto: privé

'Ik heb in Alphen al een keer het leven gered van een man die op de fiets een hartstilstand kreeg en met zijn hoofd op de stoeprand van de Koningin Julianabrug viel. Zodra ik mensen in nood zie, reageer ik eigenlijk op de automatisch piloot. Bijna iedereen rijdt dan door, maar zo ben ik niet. Als mij zoiets zou gebeuren, wil ik ook graag worden geholpen', verklaart Mark zijn reddingspoging.

Met liefde omringen

Naar eigen zeggen treft hij de vrouw levenloos aan in haar auto. Mark slaagt er nog wel in om haar zoon Marcel te bellen. Die begeleidt haar naar het ziekenhuis, waar ze later die dag overlijdt. 'Door een heel bizar toeval zijn daar twee jongens uit Alphen die mijn moeder met liefde omringen. Dat was voor mij heel erg belangrijk. Het gevoel dat ze niet alleen was', laat Marcel weten.

Hij veroorzaakt opzettelijk een aanrijding, maar wel met een groter doel voor ogen - woordvoerder politie

De nabestaanden willen dat het slachtoffer anoniem blijft. Op de begraafplaats van zijn moeder in Zeist benadrukt Marcel dat de familie dankbaar is voor wat zowel Tommy als Mark heeft gedaan. 'Dat vergeet je nooit meer.'

Behoorlijk aangedaan

Direct na het ongeluk blijkt ook Tommy behoorlijk aangedaan van wat er is gebeurd. 'Ik heb echt wel een potje zitten te janken', geeft hij toe. 'Ik was blij dat ik 's avonds thuiskwam bij mijn vrouw en mijn kind. Dat is dan misschien wel het mooiste.'

Zijn heldendaad is voor verzekeraar TVM reden om Tommy te belonen met een award als 'ridder van het jaar'. Dat is een trofee voor truckers die iets bijzonders hebben gepresteerd op het gebied van verkeersveiligheid.

Groter doel

Ook de politie noemt hem een held. 'Omdat hij heel bewust een risico heeft genomen', legt een woordvoerder van de landelijke eenheid uit. 'Wat-ie doet, mag officieel niet. Hij veroorzaakt opzettelijk een aanrijding, maar wel met een groter doel voor ogen. Dankzij zijn heldhaftige optreden heeft hij de vrouw in ieder geval nog een kans gegeven en heeft hij ernstiger voorkomen.'

Marcel, zoon van de overleden vrouw | Foto: Omroep West

'Daar zijn we ook dankbaar voor', aldus Marcel. 'Want je wil niet dat je moeder daar een heleboel ellende veroorzaakt, met nog meer slachtoffers en gewonden. Maar voor ons is Tommy een held omdat hij bij mijn moeder zat, en Mark ook.' Hij slikt even en is duidelijk geëmotioneerd.

‘Petje af’

Mark vindt alle loftuitingen voor Tommy meer dan terecht. 'Hij is gewoon een held, zeker weten. Op zo'n moment moet je in een split second reageren. Had hij dat niet gedaan, dan was het een ravage geworden. Petje af.'

Hélène Hendriks met prijswinnaar Tommy Heineman | Foto: TVM Awards

Dat hijzelf minstens net zo veel credits verdient volgens Tommy en Marcel, probeert hij op een respectvolle manier weg te wuiven. 'Dat vind ik niet. Ik heb gewoon mijn best gedaan, maar Tom heeft een groter ongeluk voorkomen. Al vind ik het wel heel fijn om te horen. Ik heb het met liefde gedaan en de volgende keer doe ik het weer.'

Een hand geven

Maar hoe kijkt de hoofdrolspeler naar zijn toebedeelde heldenrol? Tommy: 'Aan de ene kant ben ik toch wel een beetje trots. En blij dat zij het zo zien. Maar zelf vind ik dat niet. Achteraf hoor je wel van iedereen wat er had kunnen gebeuren. Dan is het misschien wel goed dat het zo is afgelopen.'

Om alles helemaal te kunnen verwerken, willen de nabestaanden van het slachtoffer graag Tommy en Mark nog een keer ontmoeten. 'Als we elkaar echt eens een hand kunnen geven', kondigt Marcel aan. 'Misschien als we een keer in Alphen zijn. Maar we gaan elkaar zeker nog zien.'

