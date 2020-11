Overvallen juwelier over daders: 'Bidden of God hun zonde wil vergeven'

Het liefst zou hij alweer aan het werk gaan, maar de Katwijkse juwelier Daniel Kleen is voorlopig aan huis gebonden na de overval op zijn zaak afgelopen vrijdag. De juwelier kreeg daarbij flink wat klappen met een hamer op zijn hoofd. De afgelopen dagen is hij overladen met berichten en bloemen. 'Ik heb eergisteren drie uur lang appjes zitten beantwoorden.'

Hij heeft de verwondingen overgehouden aan de brute overval op zijn juwelierszaak afgelopen vrijdag, op klaarlichte dag. Twee mannen komen schreeuwend en gewapend binnen. Kleen gaat de overvallers te lijf terwijl het personeel alarm slaat. 'Ik heb een stoel gegrepen en ben op hem afgestormd. Ik heb de tweede overvaller niet eens gezien', vertelt Kleen aan Omroep West.

Tijdens een worsteling wordt Kleen meermaals op zijn hoofd geslagen. 'Ik heb er flink wat aan overgehouden', vertelt de juwelier. Zijn rechteroog is dik en paars en hij heeft zestien hechtingen in zijn hoofd. Ook is zijn knie gebroken. 'Ik moet van de dokter thuiszitten, maar ik ben er helemaal niet blij mee', aldus de juwelier. 'Maar ik heb geen stress, ik heb redelijk de vrede in mijn hart mogen bewaren.'

Bloemen en fruitmanden

De winkel is de dag na de overval alweer opengegaan. Maar zonder Kleen, die door zijn verwondingen dus nog niet aan het werk kan. 'In de winkel hadden ze veel aanloop, mensen vroegen hoe het ging. Ik zat hier thuis in mijn stoel. We werden bedolven onder de bloemen en fruitschalen', vertelt hij. 'Dat was heel mooi. Het komt van klanten, Katwijkers, van vrienden en bekenden, maar ook van vreemden die ik haast niet ken. Ze leven toch mee.'

Ook stromen de berichten binnen van collega-juweliers door het hele land. 'Ik heb heel veel appjes en e-mails gehad met steun. Ik heb eergisteren denk ik drie uur lang appjes zitten beantwoorden. Nu word ik wel wat ongemakkelijk van de aandacht.'

Niet de held uithangen

Hij vindt zichzelf absoluut geen held omdat hij de overvallers te lijf is gegaan. Als hij terugblikt op het gevecht met de overvallers beschrijft Kleen zichzelf als een 'dolle stier'. 'Het eerste wat in me opkwam was dat kwaad verdrijven. Ik heb het nooit gedaan om de held uit te hangen. Ik hoorde achteraf dat hij het pistool probeerde door te laden.... Ik zie het als een wonder dat het zo gelopen is, dat heeft zo moeten zijn. Anderen spreken van geluk, maar ik ervaar dat anders. Ik leef vanuit het besef dat God een machtig beschermer is.'

Angst om weer in zijn winkel te gaan staan, heeft hij niet. 'Als ik weer naar de winkel ga, is er voor mij niks veranderd. Het liefst had ik er net alweer heen gewild', zegt hij. 'We gaan wel naar de veiligheid kijken, hoe we de deur beter dicht kunnen houden, een inloopsluis misschien. Je bent toch allemaal wakker gemaakt en scherper geworden.'

Vergeving

De juwelier is niet boos op de overvallers, in tegenstelling tot zijn familie. 'Ik had geen haatgevoelens tijdens de overval, ik wilde ze alleen maar wegdrijven. Niet om mezelf te prijzen, maar ik kreeg dat over me', vertelt hij. Ook nu voelt hij vooral medelijden met de daders. 'Gisteren waren mijn kinderen hier, toen kreeg ik zelfs de liefde in mijn hart om voor die jongens te bidden, of God hun zonde wil vergeven.'

Kleen vervolgt: 'Ik ben niet boos. De duivel heeft ze op mijn winkel afgestuurd. Als ze naar me toe zouden komen en zouden vragen of ik ze wilde vergeven, zou ik ze van harte een hand geven.'

