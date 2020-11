'ADO moet schade tot winterstop beperkt houden en daarna ander gezicht laten zien'

Jacco van Leeuwen - voorzitter van supportersvereniging Haagsche Bluf

'Er moet veel gesproken worden met elkaar. Laat Jol en Hamdi naar Rijswijk gaan, neem een paar supporters mee, kies een vertrouwenspersoon uit die onafhankelijk kan praten met de spelers en met de uitkomsten van deze gesprekken de problemen in kaart brengt. De onvrede moet eruit.’

'De spelers moeten na het vertrek van Rankovic denken: ik heb weer een kans. Maar men loopt op het veld alsof er een heleboel ellende bij ze zit. Waarom klap je als speler dicht? We hebben de spelers zaterdag steun geboden met fakkels en spandoeken. Volgens mij hebben de spelers niet het besef hoe het leeft bij de supporters. Ze worden op Marktplaats te koop gezet als volledig inspiratieloos elftal. Inmiddels zijn ze er weer af.'

'Ze zijn op social media volledig afgemaakt. Verliezen op kwaliteit kan, maar spelen zonder inzet niet. Dat accepteren supporters niet. Je wordt geen miljonair bij ADO Den Haag, maar je hoeft ook niet naar de voedselbank. Gewoon inzet tonen. Laten we de schade tot de winterstop beperkt houden, maar na de winterstop moet er echt een ander ADO staan.'

'Ik heb nog steeds vertrouwen in de leiding dat ze het tij gaan keren, maar het is wel 2 voor 12, wat iedereen binnen de club terdege beseft. Probeer er weer een team van te maken. Deze selectie is samengesteld met een lege portemonnee, en bestaat uit zeer jonge spelers. Luister als jonge spelers ook naar de oudere garde zoals Kramer, Goossens, Janmaat en Zuiverloon en geef Ruud Brood de kans om er een winnend elftal van te maken.

Aad Kila - oud-speler FC Den Haag:

'Er moet routine en ervaring in de ploeg gebracht worden. Het verjongen van een selectie is goed, maar jonge jongens moet je in een elftal brengen waar ook routiniers in lopen. Dan kan je ze beter inpassen. De onrust die er heerst moet weg. Ik heb dat zelf meegemaakt bij FC Twente. We hadden echt een goede ploeg, maar de onrust werkte niet in ons voordeel. Ook de trainerswissel werkte niet. Uiteindelijk zijn wij met een goede ploeg gedegradeerd.'

'Hoe je rust terugkrijgt? Punten pakken, dat klinkt heel simpel, maar dat is het wel. Daarnaast moet de trainer de rust bewaren en toewerken naar vastigheden in een elftal. Kies voor een speelwijze die bij het elftal past en geef vervolgens het basisteam een aantal weken het vertrouwen. De selectie die nu bij elkaar gehaald is, is momenteel Eredivisie onwaardig. Ik hoop dat het snel rustig wordt op de club, dat heeft mijn club nu nodig.'