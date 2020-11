Parkpop verhuist na 40 jaar naar Haagse Malieveld: 'Emotioneel een zware stap'

Dutrieux gaat zelfs een stapje verder, want het was volgens hem een emotioneel besluit: 'Ik zie mijzelf nog in 1980 rondlopen in het Zuiderpark en in 1981 de eerste editie. Ik bedoel, ik kan met mijn ogen dicht naar het park toe. Dus voor mijn gevoel hoort daar Parkpop ook thuis. Maar de laatste jaren zien we toch dat het een stap nodig heeft om zich nationaal te positioneren.'

Het Malieveld is daar een uitermate geschikte plek voor, ook omdat de omwonenden van het Zuiderpark steeds meer overlast van evenementen in hun wijk ervaren: 'En dan zijn wij de grootste. Dan denk ik: nou, het is voor de wijk goed, het is voor het festival goed. Den Haag heeft ingezet op het Malieveld als dé evenementenlocatie van het land. Dus daar doen wij aan mee. En ja, emotioneel een hele zware stap, maar ik zie er wel naar uit.'

Bereikbaarheid

Belangrijke factor is ook de bereikbaarheid van het Zuiderpark, die Dutrieux omschrijft als een 'dislocatie'. Dat in tegenstelling tot de nieuwe locatie: 'Iedereen kent het Malieveld, het ligt centraal (naast het NS-station Den Haag Centraal - red.), het is goed bereikbaar. Dus Parkpop verhuist naar het Malieveld.'

Parkpop heeft zich altijd verkocht als een familiefestival en daar komt volgens de organisator geen verandering in. Hij vertrouwt erop dat de gemoedelijke en intieme sfeer van het Zuiderpark ook op de nieuwe locatie kan worden voortgezet. Parkpop blijft Parkpop: 'Ook de velden op het Zuiderpark zijn grote velden. Bomen er omheen. Die intimiteit creëren we hier ook wel. De sfeer zit vooral in de opbouw en de programmering van het festival. Het blijft nog steeds een familiefestival. Alleen wat centraler gelegen en beter bereikbaar voor iedereen.'

Half miljoen bezoekers

Op het hoogtepunt, in 1992, trok het toen nog grootste gratis popfestival van Europa een half miljoen bezoekers. Die tijden zijn voorbij. Maar ook de tweehonderdduizend bezoekers die de afgelopen jaren kwamen, kunnen op het kleinere Malieveld ondergebracht worden: 'Je kan hier tussen de vijftig- en tachtigduizend mensen kwijt. De bezoekers komen niet allemaal tegelijkertijd. Het publiek bij gratis festivals komt en gaat. Ze blijven gemiddeld twee-en-een-half uur. Dus qua publieksaantallen kunnen we hetzelfde aan als in het Zuiderpark. Tenzij ze allemaal tegelijkertijd komen. Maar dat zou in het Zuiderpark ook niet ideaal zijn geweest.'

Parkpop 2021 zal ook eerder in juni plaatsvinden dan voorgaande edities. Niet meer op de laatste zondag van de maand, maar in dit geval op 13 juni. Over de programmering kan en wil hij nog niet veel kwijt: 'Een deel van wat dit jaar zou staan, wat niet door is gegaan, staat er volgend jaar. Wie dat is, kan ik niet zeggen. Dat is te vroeg, laten we eerst kijken hoe de corona zich ontwikkelt, want dat bepaalt wat er qua artiesten mogelijk is. Maar het is 40 jaar Parkpop-waardig.'

The Rolling Stones en Bruce Springsteen

Over de indeling van de podia op het Malieveld wordt ook nog nagedacht. Duidelijk is wel dat er één hoofdpodium en vijf Haagse podia zullen staan. 'In het Zuiderpark hadden we drie velden. Hier één heel groot veld. Wel groter dan de velden in het park. We zijn na aan het schuiven hoe we zes podia kwijt kunnen zonder geluidsoverlast. Dus dat is een beetje trekken en drukken. Maar dat gaat lukken.'

Het Malieveld heeft een reputatie als het gaat om grote acts. Eerder traden The Rolling Stones, Coldplay, Bruce Springsteen en Pink hier op. Zulke namen zijn niet weggelegd voor Parkpop. Maar zoals sinds 2014 er op zaterdag ook een festival stond geprogrammeerd, zal dat in de toekomst ook weer het geval zijn. Sinds vorig jaar ligt de organisatie daarvan echter in handen van Mojo. En ook hier geldt dat het, mede vanwege de coronacrisis, nog te vroeg is om hier iets over te zeggen: 'Maar door samen op te trekken, kunnen we in ieder geval een gezond Parkpop neerzetten. Want we kunnen de kosten lekker delen.'

Hoogte- en dieptepunten

Na veertig jaar Parkpop wordt het Zuiderpark dus verruild voor het Malieveld. Dat is voor het grote publiek waarschijnlijk even wennen. Toch heeft het Malieveld aan de basis gelegen van wat ooit het grootste gratis popfestival in Europa was. Een overzicht van de hoogte- en dieptepunten.

