De man die afgelopen weekend zwaargewond raakte bij een brand in de Haagse Schilderswijk, is in het ziekenhuis overleden. Het 44-jarige slachtoffer werd in de nacht van vrijdag op zaterdag door de brandweer gevonden toen hij lag te slapen.

De brand woedde in de slaapkamer van een huis aan de Rozenburgstraat in Den Haag. Over de oorzaak ervan is nog niets bekend. Het slachtoffer is door de brandweer naar buiten gebracht en nog gereanimeerd. In het ziekenhuis is hij later overleden.