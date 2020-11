Vestia heeft opnieuw financiële steun nodig van andere corporaties

Een speciale commissie lichtte vorige week op een congres van corporatiebranchevereniging Aedes kort toe welke mogelijkheden er zijn om Vestia uit de financiële problemen te helpen, zeggen bronnen in de sector tegen de krant. De miljardenleningen deels opknippen en verdelen onder andere woningcorporaties behoort tot de opties, evenals een saneringsbijdrage uit de sector.

Daarnaast ligt het opsplitsen van Vestia op tafel, bevestigt Vestia-voorzitter Arjan Schakenbos. De omvangrijke corporatie vormt nu een systeemrisico. Daarom kijken betrokkenen of de corporatie op te delen is, bijvoorbeeld in drie stukken: Den Haag, Rotterdam en Delft-Zoetermeer. 'Dat zou het risico voor de sector verminderen, maar alleen als ze een goede start krijgen. Anders is het gewoon drie keer ellende in plaats van één keer', zegt Schakenbos.

Schikking

Woningcorporatie Vestia is met accountantsorganisaties KPMG en Deloitte een schikking van 25 miljoen overeengekomen over het derivatendebacle dat Vestia in 2012 bijna de kop kostte. De accountants keurden jaarrekeningen goed waarin ingewikkelde financiële producten waren opgenomen die waren bedoeld om renterisico's af te dekken.

Ondanks de schikking erkennen de accountants geen schuld of aansprakelijkheid. Toen Vestia, als gevolg van die complexe derivaten in ernstige problemen kwam, moesten andere woningcorporaties bijspringen om de grootste corporatie van Nederland overeind te houden. In totaal ging Vestia voor meer dan 2,5 miljard euro het schip in.

