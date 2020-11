Roeier Mark Slats steekt opnieuw de oceaan over naar Canarische Eilanden

Hij roeide al een keer in zijn eentje in een recordtijd de Atlantische oceaan over en zeilde alleen rond de wereld zonder moderne hulpmiddelen. Maar Wassenaarder Mark Slats (43) kan er nog steeds geen genoeg van krijgen. Binnenkort vertrekt hij naar de Canarische Eilanden om daar, samen met zijn roeimaat Kai Wiedmer (25), zijn record over de Atantische oceaan te verbreken.

Toen Mark drie jaar geleden terugkwam van zijn reis had hij meteen zin in een nieuwe: 'Ik had allemaal dingen die ik wilde verbeteren. Ik was toch niet helemaal tevreden met de boot. Het leek me ook een keer leuk om met z'n tweeën of met z'n vieren te doen. In dit geval gaan we met z'n tweeën, om het te kunnen delen met iemand', vertelt Slats in het radioprogramma West Wordt Wakker.

Mark en Kai hebben hun roeiboot zelf gebouwd: 'We dachten: zo'n boot bouwen we even, maar er zit ondertussen in een jaar tijd 1500 uur werk in, en dat naast mijn gewone werk.' Inmiddels is de boot al een paar weken af en zijn de mannen er zo goed als klaar voor. 'Het is de laatste week nu, het is nu zoiets van: hebben we alles?'

Mark en Kai doen mee aan de Talisker Whisky Atlantic Challenge. Ze vertrekken op 12 december van La Gomera, een van de Canarische Eilanden, naar Antigua in de Caribische Zee. Het is een tocht van 5.000 kilometer.

Trainen

Voor Kai is het de eerste keer dat hij de oceaan over gaat: 'Ik kijk er al een jaar naar uit', vertelt hij. 'We hebben steeds meer zin om te gaan, we zijn de laatste dingen aan het afronden, maar in ons hoofd zijn we al helemaal ready om te gaan roeien.'

Er is veel getraind voor de lange overtocht, maar zo'n training is niet hetzelfde als de reis zelf. 'We hebben lange trainingssessie gedaan, dan kom je wel in een ritme en heb je het gevoel wat je gaat meemaken. Hoe het echt gaat zijn, moet ik over me heen laten komen. Maar ik ben er helemaal klaar voor', vertelt Kai enthousiast.

Wereldrecord

Mark en Kai hopen binnen dertig dagen in Antigua te zijn. Tijd voor gezellig kletsen of liedjes zingen onderweg is er niet bij. 'Zie je wel eens iemand de Tour de France rijden die een liedje aan het zingen is? We gaan een wereldrecord breken, dus energie om te zingen is er waarschijnlijk niet', vertelt Mark. 'We gaan alles geven, ik zet alles op alles om het record te breken. En we gaan alles op alles zetten om alle vierpersoonsboten te verslaan, dat is een nog groter doel dan het wereldrecord.'

Valt er dan nog wel een beetje te genieten onderweg? 'De emoties gaan enorm op en neer. Je hebt de beste en de slechtste dag van je leven, en dat misschien wel zeven keer per dag. Maar je kan ook je dag beginnen met een walvis of dolfijn naast je boot, dat je denkt: het kan gewoon niet beter.'

