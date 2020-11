Recorddrukte bij PostNL: Marcel en collega's bezorgen op één dag ruim 1,6 miljoen pakketten

Marcel Helling begon als postbode maar brengt nu al een tijdje pakketjes rond. 'Het is heel leuk, ook echt anders dan postbezorger', zegt Marcel in het radioprogramma West Wordt Wakker. 'Je bent niet meer de hele dag in je eentje, je hebt veel contact met mensen en dat vind ik het leukste van het werk.'

Tijdens zijn werk loopt Marcel wat af: trap op, trap af. 'Het is veel lopen, tillen en aanbellen. Maar als er een lift is, gaan we met de lift', zegt hij lachend. Hij merkt dat het elk jaar drukker wordt rond de feestdagen, vooral met Sinterklaas. 'Gelukkig zijn er een hoop extra mensen, daardoor redden we het wel', zegt Marcel. Door de vele bestellingen wordt het gebied dat de pakketbezorgers rijden steeds kleiner. 'We rijden nu 40 of 50 kilometer op een dag, vroeger was dat 80 of 90 kilometer. Dan merk je: hoe kleiner het gebied is, hoe meer je in de straat hebt, hoe sneller het gaat.'

Verslaggever Erik Kooyman ging met pakketbezorger Marcel Helling mee bezorgen:

5.500 bezorgers per dag

Dat het extra druk is, merken ze ook bij het sorteercentrum in Den Hoorn. 'Vanwege corona hebben we 40 procent meer pakketten.' Daarom zijn er extra mensen aangenomen bij PostNL. 'In de reguliere periodes bezorgen we 900.000 pakketten en rijden er 4.000 bezorgers per dag. Nu 1,61 miljoen pakketjes en 5.500 pakketbezorgers', vertelt depotmanager Esther Meesters van PostNL.

Esther Meesters bij het sorteercentrum van PostNL in Den Hoorn | Foto: Omroep West

Bij het sorteercentrum maken ze zich nog geen zorgen over de drukte komende maand. 'De piek van kerst is wel verschoven naar de grote piek van Black Friday en Cyber Monday' (de start van de online kerstverkoop bij webshops, red.). Samen met de webwinkels heeft PostNL afgesproken de drukte van Black Friday - aankomende vrijdag - over een paar weken te verdelen. 'Zodat we onze pakketten in ieder geval voor 5 december zo goed als mogelijk bij onze klanten bezorgd krijgen. En op die manier maken we het behapbaar.'

