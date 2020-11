Hip hoppen op je 86ste, bij de Granny HipHop crew kan dat

The granny hip hop crew is opgezet vanuit Sportief Plus. 'Je zou denken dat hip hop niet voor deze dames is, maar de bounce - een beweging die veel voorkomt bij hip hop - is erg goed voor de bovenbeenspieren. Daarbij vonden de dames het heel erg leuk om eens wat nieuws te doen', zegt Robin Hazebroek van Sportief Plus, een ondersteunende partij bij het in beweging krijgen van senioren en mensen met een beperking.

De afgelopen weken hebben de dames niet samen kunnen dansen, maar thuis gingen ze gewoon door. 'We hebben filmpjes die we kunnen opzetten om te hip hoppen, dat doe ik dan. Je moet namelijk wel in beweging blijven,' vertelt de 75 jarige Corrie. 'Met muziek van Micheal Jackson enzo, het is allemaal erg hip hip.'

The Granny hip hop crew on tour

Volgens coach Robin is het juist belangrijk om in deze tijd te blijven bewegen. 'Natuurlijk letten we er goed op dat we alle maatregelen in acht nemen. Deze doelgroep is erg kwetsbaar. Daarbij wonen veel dames alleen en zijn ze veel thuis. Dus elkaar even zien en spreken is ook belangrijk.

Voor de coronacrisis traden de dames ook geregeld op. Dat is helaas op dit moment niet aan de orde. Maar zodra het weer kan willen deze 'granny's' graag weer voor publiek dansen.