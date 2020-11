Explosie bij bedrijfspand in Rijswijk

Bij een bedrijfspand aan de Visseringlaan in Rijswijk is maandagavond voor de deur een explosie geweest. Door de knal raakte de voordeur beschadigd en sneuvelde een aantal ramen. Op foto's is te zien dat het gaat om het pand van het opslagbedrijf Shurgard.

Rond 19.30 uur was er in de industriewijk een flinke klap te horen. Getuigen zagen vlak na de explosie drie mannen naar het pand rennen. Het drietal werd door de politie gecontroleerd, maar bleken op de herrie te zijn afgekomen. Een andere getuige had gezien dat er voor het gebouw iets in brand was gestoken door een man in donkere kleding. Deze man zou zijn weggerend in de richting van de Treubstraat.

De brandweer beoordeelde dat het pand verder veilig was. Er is nog niemand opgepakt. De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen.

LEES OOK: Tweede vuurwerkbom bij pand in Delft; opnieuw grote schade