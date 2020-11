Vrouw raakt ruim 3600 euro kwijt door oplichting via WhatsApp

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 24 november. Meer zaken zijn hier te vinden.

'De politie ziet dagelijks nieuwe aangiftes van WhatsAppfraude binnenkomen', vertelt Daphne van de politie Pijnacker-Nootdorp. 'Je krijgt een bericht van iemand waarvan je denkt dat die dichtbij je staat. Dat kunnen verschillende familieleden zijn. Je wordt dan gevraagd om grote geldbedragen over te maken, omdat diegene in nood zit en het geld op dat moment niet heeft.'

'Het komt zo geloofwaardig over, dat jij dat geldbedrag overmaakt. Maar eigenlijk stort je het gelijk door naar een crimineel', zegt Daphne. 'Die worden steeds slimmer. Ze kijken vaak op social media, waar mensen heel veel op zetten. Dat is heel leuk voor familie en vrienden, maar criminelen nemen dat over. Bijvoorbeeld profielfoto's of woorden en zinnen die wij als persoon veel gebruiken. Die gebruiken zij voor de WhatsAppfraude.'

Pintransacties

Het slachtoffer in één van de zaken die Daphne onderzoekt, heeft het geld niet aan haar schoondochter overgemaakt, maar naar de rekening van iemand uit Nootdorp. Vervolgens is het opgenomen bij verschillende automaten in Capelle aan den IJssel. De politie heeft de eigenaar van de rekening achterhaald en verhoord. Hij is niet de man die het geld opneemt en zegt ook niet te weten wie het is.

De verdachte die het geld opneemt | Beeld: Politie

De pinner is licht getint en 25 tot 35 jaar oud. Hij draagt een licht rode trui met capuchon op een licht rode broek. Vermoedelijk is het een pak van Nike Tech. Verder draagt hij een zwarte bodywarmer en witte sportschoenen. Hij heeft een bril op en draagt een opvallende ring aan zijn rechterhand.

De ring die de verdachte draagt | Beeld: Politie

'Bel je familielid'

Daphne heeft een belangrijk advies voor mensen die worden benaderd met de vraag om geld over te maken: 'Het begint vaak met een appje waarin wordt gezegd dat diegene een nieuw nummer heeft. Dan moeten de alarmbellen al een beetje gaan rinkelen.'

'Daarna beginnen ze over grote geldbedragen. Dat is het moment dat je live contact moet opnemen met de persoon waarvan je denkt dat die je benadert. Bel diegene op en vraag of het klopt wat er wordt gezegd.' Wie toch slachtoffer is geworden, wordt aangeraden om aangifte te doen, zodat de politie onderzoek kan doen naar de daders.

Herkent u de pinner?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem