Rijswijkers schrikken wakker van inbreker in huis: 'Heel eng'

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 24 november. Meer zaken zijn hier te vinden.

De man en de vrouw wonen aan de Broekslootkade in Rijswijk. In de nacht van 31 mei op 1 juni kunnen ze niet goed slapen. 'We zijn even beneden geweest tot een uur of 1, half 2. Vervolgens moet je toch een keer naar bed toe. Dus we sliepen nog niet helemaal. Toen hoorden we een tik, waarschijnlijk van de voordeur die sloot.'

Het echtpaar gaat naar beneden en ontdekt dan dat er iemand binnen is geweest en dat er spullen weg zijn, waaronder een drone, een tablet en een iPad. 'Helaas. En heel vervelend en eng dat er zomaar iemand in je huis is geweest om te kijken wat er te halen valt. Gelukkig slapen we boven en is de inbreker daar niet geweest. Ik hoop dat hij gevonden wordt', zegt de bewoner.

Camerabeelden

Omdat er bij de voordeur van het huis een camera hangt, is er beeld van de inbreker. Hij loopt heel voorzichtig de trap op en daarna weer af. Bij zijn vertrek heeft hij een tas bij zich, waarschijnlijk met de buit. Hij heeft kort haar en draagt een trui met capuchon.

De verdachte | Beeld: Politie

Weet u wie het is?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem